Meer boetes uitgedeeld voor gebruik telefoon in auto

We gebruiken de telefoon in de auto nog steeds teveel, er zijn namelijk veel meer boetes uitschreven hiervoor.

Even snel dat appie checken dat je net binnenkrijgt, kan toch wel even denken we vaak. We doen het allemaal weleens, toch mag het niet. De politie heeft in 2022 aanzienlijk meer prenten uitgedeeld dan het jaar ervoor voor rijden met je telefoon in je hand. De toename is te zien bij alle verkeersdeelnemers.

Boetes voor gebruik telefoon in auto

Iedereen doet het meer. Of je nou in je auto zit of op je fiets, we gebruiken de telefoon het liefst zoveel mogelijk. Verslaafd aan het schermpje dus. De toename van de hoeveelheid boetes komt volgens portefeuillehouder verkeer van de Nationale Politie Paul Broer onder meer doordat de politie in juli 2021 een nieuwe camera in gebruik heeft genomen.

Met deze camera is het mogelijk om mensen te pakken met een telefoon in hun handen vanaf viaducten, weet RTL nieuws te melden. Dus oom agent staat op het viaduct en automatisch krijg jij een bekeuring als je zit te appen, te bellen of whatever met je telefoon achter het stuur. De boetes zijn overigens niet gering, voor een telefoon vasthouden tik je op dit moment 380 euro’s af. Dit is overigens een van de manieren om mensen te bekeuren, er zijn natuurlijk ook nog andere manieren.

Cijfers

In 2021 werden nog 85.329 mensen gepakt in de auto met hun telefoon in hun handen, in 2022 waren dit er 115.575. Een aanzienlijke stijging dus. Ook fietsers werden meer gepakt: een goede 7.000 boetes meer met een totaal van 53.207. Op de brommer en snorfiets werden 9.271 boetes uitgedeeld, dit was een jaar ervoor nog 7.365.

Oorzaak

De projectleider verkeersveiligheid bij CROW Wilma Slinger doet onderzoek naar de verkeersveiligheid in ons land. Volgens haar is de pakkans nog steeds te klein. Daarom gebruiken we de telefoon zoveel in het verkeer.

Slinger is niet positief over de toekomst. Zij ziet het gebruik toenemen. Dit komt doordat kinderen al vanaf jonge leeftijd veel bezig zijn met hun telefoon. We zien het vaak: in restaurants waar de kids even schermtijd krijgen omdat ze dan even stil zijn. Of kuddes fietsende scholieren gefocust op hun scherm. Dat zetten ze door als ze straks op de scooter zitten of in een auto rijden.

Oplossing

Dat is toch echt gedragsbeïnvloeding, maar dat is oh zo moeilijk. We moeten gewoon echt beseffen dat het rijden met een telefoon in de hand gewoon gevaarlijk is. Voorlichting kan daarbij helpen, maar bekeuren blijft belangrijk.

Maar wij zijn niet roomser dan de paus en die irritante meldingsgeluidjes doen je toch af toe kijken. Bij welk boetebedrag doe je dat echt niet meer?