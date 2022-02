Aanschouw: de 911 Turbo volgens Singer

Voor het eerst hebben de mannen van Singer hun ding gedaan met de 911 Turbo.

Je moet wel een heel erg verstokte Porsche-purist zijn wil je niet van Singer houden. De Amerikanen hebben het ‘restomodden’ tot een ware kunst verheven. De auto’s die Singer aflevert zijn stuk voor stuk pareltjes. We hebben er al de nodige behandeld hier op Autoblog, maar dat waren vaak variaties op hetzelfde thema. Nu komt Singer met iets nieuws: voor het eerst zijn ze aan de slag gegaan met een 911 Turbo.

Singer heeft het bekende en geliefde recept toegepast op de Turbo. Dit betekent dat een 964 als uitgangspunt wordt genomen en dat deze van a tot z gemoderniseerd wordt. Tegelijkertijd krijgt de auto een klassieke look mee, geïnspireerd op de oer-911, in dit geval de oer-Turbo. We zien bijvoorbeeld een knipoog naar de harmonicabumpers en de luchtinlaat in de achterste wielkast is geïnspireerd op de zwarte steenslagfolie van de 930 Turbo.

Klassieke looks of niet, de gebruikte materialen zijn hartstikke modern. Net als bij de eerdere creaties van Singer is de carrosserie opgetrokken uit carbon fiber. Ook is de auto voorzien van carbon-keramische remmen.

Je bent natuurlijk ook razend benieuwd wat Singer met de motor heeft gedaan. Onder de enorme achtervleugel is nog steeds een luchtgekoelde zescilinder boxer te vinden, maar deze is nu 3,8 liter groot in plaats van 3,6 liter. Het blok is voorzien van twee turbo’s en speciale intercoolers. Het resultaat van deze aanpassingen: 450 pk. En meer is ook mogelijk, als je dat wenst als klant.

Dat geldt ook voor de rest van de auto: bij Singer is – zoals altijd – verregaande personalisatie mogelijk. Niet alleen qua kleuren en materialen, maar je kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor vierwielaandrijving in plaats van achterwielaandrijving. Ook het onderstel kan volledig naar jouw smaak worden afgesteld.

Wat je hier ziet zijn helaas nog renders, maar dit is wel hoe het eerste klantenexemplaar eruit ziet. Er zullen ongetwijfeld 911 Turbo’s volgen die nóg fraaier zijn. Dit eerste exemplaar zal in juni aan het publiek getoond worden op Goodwood.