Vanaf vandaag krijg je minder snel een boete voor te hard rijden

Door dit te melden willen we natuurlijk niemand aanmoedigen tot snelheidsovertredingen.

Of je verkeersboetes krijgt heb je in principe zelf in de hand, maar soms neem je wel eens een gecalculeerd risico. Door bijvoorbeeld stiekem 120 te rijden op de snelweg, terwijl het nog geen 7 uur ’s avonds is. De kans dat je hiervoor een boete krijgt wordt vanaf vandaag een stuk kleiner. Dat belooft weinig goeds voor de stikstofuitstoot…

Maar waarom wordt de kans op een snelheidsboete dan kleiner? Nou, dat zullen we even haarfijn uitleggen. Omdat de politie minder streng gaat handhaven. Dit doen ze niet omdat ze de verkeersveiligheid opeens minder belangrijk vinden, maar omdat ze niet blij zijn met hun cao. Politiebond ACP heeft daarom een protestactie op touw gezet, waarbij agenten worden opgeroepen om minder bonnen uit te schrijven.

Om te zorgen dat we niet opeens in een anarchie leven worden er alleen minder bekeuringen uitgedeeld voor lichte overtredingen. Laat dat even duidelijk zijn. En er is natuurlijk ook geen garantie dat alle agenten meewerken aan de protestactie.

Onder lichte overtredingen vallen ook snelheidsovertredingen. Althans, de meeste snelheidsovertredingen. Als je met 80 door een woonerf gaat rijden wordt het natuurlijk een ander verhaal.

De politie gaat niet zomaar een paar dagen in protest: de actie start vandaag en loopt tot en met 28 maart. Gedurende anderhalve maand zal de staatskas dus wat minder inkomsten hebben. In plaats van bekeuringen deelt de politie overigens nog wel waarschuwingen uit. Je bent dus bij deze gewaarschuwd voor waarschuwingen.

Foto: Een Dodge Challenger die nauwlettend in de gaten wordt gehouden door de politie, gespot door @kuifje