Porsche 911 Turbo kust Peugeot 206 in Friesland/Groningen - Autoblog.nl

Een Porsche 911 Turbo kuste een Peugeot 206 op een N-weg in Friesland. De sportwagen bleef op de weg, de hatchback rolde de berm in.

Het is eindelijk weer zonnig weer en je hoeft je geen zorgen te maken om ijs en zoutstrooiers. Perfect dus om lekker met de (sport)wagen op stap te gaan en mooie kilometers te maken. Zeker als je wagen een Porsche 911 Turbo uit 2008 is. Met 480 pk en 620 Nm heb je meer dan genoeg vermogen om lekker over Nederlandse N-wegen te kunnen knallen.

Hoewel er nu geen zoutstrooiers meer zijn waar je tegenaan kan botsen, zijn er nog meer dan genoeg andere weggebruikers die waar je voor moet uitkijken. Anders krijg je het tafereel uit deze foto’s te zien. De precieze omstandigheden zijn onduidelijk, we weten dus niet of de 911-rijder met honderden kilometers per uur over de N-weg aan het knallen was. Volgens NoorderNieuws klapte de Porsche 911 Turbo achterop de 206, wat aardig overeenkomt met wat we op de foto’s zien. De site schrijft dat de Porsche-bestuurder niet op tijd opmerkte dat de 206 langzamer reed.

Gelukkig zijn er voor zover bekend geen gewonden gevallen, al zal de schrik er bij de inzittenden goed inzitten. Zeker bij de Peugeot. Want waar de 911 Turbo ‘alleen’ neus- en ruitschade lijkt te hebben, is er bij de 206 veel meer aan de hand. Deze eindigde omgekeerd én ondersteboven in de berm. Laten we maar zeggen dat uitdeuken en poetsen niet genoeg zullen zijn om deze hatchback in goede (en veilige) stand te krijgen.

Het ongeluk is onderzocht door de politie en inmiddels zijn beide auto’s weggevoerd door bergers. Het ongeluk gebeurde vrijdagmiddag op de N358 bij Skieding. Leuk detail, schijnbaar is dat een N-weg die precies op de grens van Friesland en Groningen loopt. Hebben we allemaal weer iets geleerd vandaag.

Foto’s: Noordernieuws/De Vries Media