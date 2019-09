Deze G-Klasse is een gemiste kans

Zien ze de marktpotentie niet?

De Mercedes-Benz G-Klasse is een lievelingetje van de tuningsindustrie. Sterker nog, veel G-Klasses zijn al op smaak gebracht. Je kan terecht bij Designo en anders hebben Brabus en AMG voldoende spulletjes in de aanbieding. En anders zijn er ook tuners als Lorinser, Mansory, Kahn en dergelijke die je van je hardverdiende geld af willen hebben.

In heel veel gevallen gaat het echter om optische of mechanische tuning. Vaak laat men het interieur voor wat het is. Natuurlijk, bij Brabus kun je altijd terecht, maar wat als je anders wil zijn? Dan heeft Carlex een oplossing voor je.

Ze gaan een beetje op een ‘Kahn-esque’ wijze te werk. Daarmee doelen we niet op de kleurencombinatie van rood en zwart die we ook voorbij zagen komen op de X-Klasse van Kahn Design. Nee, ook bij Carlex vond men het nodig om sportkuipen te monteren. Wat de toegevoegde waarde is van zulke stoelen in een auto met ladderchassis ontgaat ons een beetje, maar het ziet er zeker bijzonder uit. Om je extra bijzonder te laten voelen is er een badge aangebracht met ‘Limited Edition’. Je hebt dus met deze Carlex G-Klasse iets bijzonder onder de bips. Wat het geintje gaat kosten wordt niet vermeld.

Maar waarom nu de verkeerde Mercedes-Benz G-Klasse? Dat gaan we uiteraard even voor je toelichten. Kijk, de G-Klasse is nu al 40 jaar min of meer hetzelfde gebleven qua uiterlijk. Natuurlijk is er wel het een en ander veranderd, maar in de basis is weinig veranderd, zeker met de introductie van de W463, de luxere variant van de G-Klasse.

Veel oudere exemplaren van de W463 worden voorzien van de nieuwe bumpers, grille, lampen en wielen. Ergo: het ziet er daadwerkelijk uit als een moderne G-Klasse. Alleen wanneer je instapt, wordt je geconfronteerd met een interieur uit het jaar van afkomst. Juist dáár zien wij eigenlijk (nog meer) kansen voor Carlex. Maar mocht je een moderne G-Klasse willen voorzien van racekuipen en veel leer: Carlex maakt je dromen waar.