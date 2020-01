Porsche restomod doet McLaren F1 na

Veel briljanter dan dit wordt het niet.

Porsche heeft een groot aantal legendarische sportwagens gebouwd in de afgelopen jaren. Tegenwoordig bouwen ze voornamelijk crossovers en SUV-achtige auto’s. Gelukkig rollen er ook nog modellen als de 718 en 911 van de band, met af en toe een heuse hypercar.

Legendarisch

Als Porsche een auto eert, is het meestal de 911. Er zijn onnoemlijk veel speciale modellen van de 911 die andere 911’s eren. Dank aan de Speedsters en RS-modellen. Niets mis mee, maar Porsche laat een groot gedeelte van zijn historie ongemoeid. Op een speciaaltje van de Boxster in 2006 na (afbeelding onder), heeft Porsche nog niet zoveel gedaan met de 550 Spyder. Dat is gek, want het is een van de meest legendarische sportauto’s die Duitsers ooit gebouwd hebben.

550 Spyder

De 550 Spyder werd in de jaren ’50 gebouwd voor deelname aan races. De verschillen tussen een raceauto en straatauto waren toen aanzienlijk kleiner. De auto vergaarde grote roem in die 1.100 cc en 1.500 cc raceklasses. Het was een van de succesvolste raceauto’s van zijn tijd. De auto werd nog beroemder c.q. beruchter dankzij het dodelijke ongeluk met de veelbelovende acteur James Dean aan het stuurwiel.

Replica

Er zijn maar 90 550A Spyders gebouwd en de exemplaren die over zijn gebleven, zijn extreem duur. Vandaar dat er veel bedrijven zijn die zich bezighouden met het maken van replica’s. Sommige daarvan, zoals de Chamonix Spyder, zijn erg fraai. Dat kan ook gezegd worden van de 550 Spyder van Hoonigan AutoFocus. Het is alsof Singer een 550 gemaakt heeft.

Centrale zitpositie

De quasi-moderne Fuchs velgen, de bruine lak, het interieur: het ademt Singer. De lak komt overigens van een Toyota, maar staat hierop zoveel beter. Een geinige modificatie en uitkomst voor mensen die symmetrie belangrijk vinden: er is slechts één zitplaats, precies in het midden. Inderdaad, net als de McLaren F1.

Bladgoud

Maar de overeenkomsten met de McLaren F1 gaan verder. Zo is ook bij deze Porsche de motor voorzien van bladgoud. Over motor gesproken, onder de kap treffen we een Volkswagen-blok aan. Hij komt uit de Type 4. Normaliter mag je blij zijn als daar 50 pk uitkomt, maar het slagvolume is vergroot naar 2.600 cc en mede dankzij andere modificaties komt er nu een gezonde 200 pk uit. Gezien het feit deze 550-replica niet zoveel weegt, heb je daar meer dan voldoende aan. De video kun je hier bekijken. Kun je meteen concluderen dat een 718 nog niet zo verkeerd klinkt.