Wat blijkt? Nederlanders zijn verslaafd aan de auto

Kunnen eigenlijk niet zonder dat ding. Nederlanders en autobezit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wij zijn gek op auto’s. Niet alleen als vervoersmiddel, maar juist door de emotionele connectie ermee. Een leven zonder auto is maar moeilijk voor te stellen. Maar dat blijkt ook het geval voor de doorsnee Nederlander. Uit een nieuw rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) blijkt dat het autobezit in Nederland juist toeneemt. Het gaat hier om het 131 pagina tellende Achtergrondrapport: De maatschappelijke effecten van het wijdverbreide autobezit in Nederland.

Autobezit in Nederland

Het openbaar vervoer is in Nederland best goed geregeld. Tenminste, als je in een grote stad woont. Voor kleinere gemeenten ben je al gauw aangewezen op eigen vervoer. Met het openbaar vervoer kan het enorm veel tijd (en geld!) kosten om van A naar B te komen vanuit een dorp. Dan is het hebben van een eigen auto toch wel prettig.

In het onderzoek komt naar voren dat het autobezit onder particulieren in centrum-stedelijke gebieden daalde. In landelijke gebieden nam het autobezit juist toe. Een logische conclusie. In de steden doen gemeenten er steeds meer aan om autobezit minder aantrekkelijk te maken. Bovendien zijn er veel meer alternatieve mobiliteitsoplossingen. Naast het OV heb je bijvoorbeeld deelauto’s of deelscooters om gebruik van te maken. Wie veel in de stad is heeft in principe geen auto nodig. Dat is wel anders in een landelijk gebied.

26 procent van de Nederlandse huishoudens beschikt over een auto. We tellen in ons land 8 miljoen huishoudens en 17,4 miljoen inwoners. Dat zijn cijfers van begin 2020. In totaal goed voor 8,7 miljoen auto’s.