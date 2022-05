BMW M 1000 RR 50 Years M: feestnummer op twee wielen

Ook de motorrijders mogen meegenieten van het feestje van BMW M.

Als petrolhead moet je redelijk onder een steen hebben geleefd als je hebt gemist dat BMW M 50 jaar bestaat. Het merk besteedt er namelijk genoeg aandacht aan. Bijvoorbeeld door de M4 CSL te onthullen. Die was er anders ook wel gekomen, maar BMW kan nu mooi een link leggen met het jubileum.

Het is niet alleen feest bij de autodivisie, ook de motorafdeling mag delen in de feestvreugde. BMW M had tot voor kort niks met motoren van doen, maar in 2020 is daar verandering in gekomen. Tegelijk met de M3 en M4 introduceerde BMW toen het eerste M-model met twee wielen: de M 1000 RR.

Gelijktijdig met de M4 CSL presenteert BMW nu een special edition op basis van dit model: de M 1000 RR 50 Years M. Ja, dat is een hele mond vol. Voor deze speciale gelegenheid is de tweewieler uitgevoerd in Sao Paulo Yellow, een kleur die we ook kennen van de M4.

De M 1000 RR 50 Years M is standaard uitgerust met het M Competition Package. Dit bestaat onder meer uit diverse carbon onderdelen, een lichtere aluminium achterbrug en een onderhoudsvrije aandrijfketting. Ook is deze flitsende superbike voorzien van M Performance Parts.

Motorisch is er niks veranderd, dus met de M 1000 RR 50 Years M heb je nog steeds 212 pk op een gewicht van 192 kg. Daarmee is deze motorfiets bloedverziekend snel: in 3,1 seconden zit je op 100 km/u en als je durft kun je 306 km/u rijden met dit apparaat.

Wat deze special edition precies moet kosten is nog niet bekend, maar weet dat een normale M 1000 RR met M Competition-pakket al minstens €44.780 kost. Waarschijnlijk gaat deze dus meer dan een halve ton kosten.