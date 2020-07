Aantal automobilisten met drugs op wordt steeds hoger

De politie bemerkt dat automobilisten met drugs op een steeds groter probleem aan het worden is.

Drugs in onze samenleving: het blijft een ding. Het ietwat vreemde gedoogbeleid, het recente lachgasdebat, allemaal omdat er twee groepen lijnrecht tegenover elkaar staan. De ene groep ziet het puur als een genotsmiddel, de andere groep vindt het slecht voor je en ziet het liefst alle drugs verdwijnen.

Verkeer

Waar het ook een issue is: het verkeer. Je mag bij het besturen van een auto niet onder invloed zijn van alcoholische drank of narcotische middelen. Het behoeft geen uitleg dat dergelijke middelen je concentratie dusdanig aantasten dat je gevaarlijke taferelen kunt veroorzaken op de weg.

Toename

De Nationale Politie presenteert cijfers aan De Telegraaf waaruit blijkt dat die boodschap nog niet altijd over komt. Want vanaf januari 2019 tot en met het heden (gemeten tot en met juni 2020) werden er gemiddeld duizend automobilisten met drugs op aangehouden. Dat is een veel hoger aantal dan voorgaande jaren.

Alcohol

Bovendien nemen de drugs het over van het vorige probleemkindje in het verkeer: alcohol. Het aantal mensen met drank op in het verkeer daalt zelfs. Maar de drugs niet, de cijfers stijgen alleen maar. Het is zelfs zo dat door de huidige situatie er minder metingen en controles zijn uitgevoerd. De gemeten waardes zouden zelfs nog een understatement kunnen zijn.

De politie spreekt mede daarom van hoge en zelfs verontrustende aantallen. In een langer stuk van De Telegraaf zegt een politiechef dat enkel controleren niet meer de uitkomst is. Een voorlichtingscampagne zou uitkomst kunnen bieden.

Image-credit: een Audi R8 met een drugskleurtje, gespot door @bartsmid op Autojunk.