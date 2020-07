Autoblog Garage: Mazda MX-5 ND afscheid

Ik heb afscheid genomen van de rode Mazda MX-5 ND en daarmee verdwijnt de vrolijke Japanse roadster uit de Autoblog Garage.

Sommige concepten wil je gewoon eens geprobeerd hebben. Ik in ieder geval wel. In dat kader kocht ik anderhalf jaar geleden een Mazda MX-5 ND. Doelstelling was om eens een leuke roadster gehad te hebben. En dan geen normale auto waarvan het dak is gezaagd, maar een auto die in de basis ontworpen is om open te rijden. Tel daarbij op dat het sportief moest zijn en dan blijft er niet veel keuze meer over.

Mijn hart ligt (toch wel) bij Duitse auto’s. Toen ik de MX-5 overwoog zag ook 99% van de Autoblog Garage er Duits uit. Ik wilde eens buiten de gebaande paden denken. Zoals een puber die zoekende is naar wat hij wil in het leven, was ik zoekende wat nu écht belangrijk is voor mij als het op autorijden aankomt. Uit een soort tunnelvisie koos ik voor een rode Mazda MX-5 ND met de Recaro stoelen. Dit moest het worden.

Miata Is Always The Answer?

We kennen allemaal het bekende gezegde wel. Maar klopt dat dan ook? Voor mij was het bezit van de MX-5 een soort ontdekkingsreis. De ND vervult zijn rol heel goed als kleine sportauto. Ik zie het als een David vs Goliath. Qua rijgevoel komt de kleine David ontzettend dicht in de buurt van de Goliath-sportwagens. Het sturen, de manier waarop je de auto de bocht insmijt, de balans.

Je komt vrij snel de grens tegen moet ik zeggen. Want met het uitaccelereren van een bocht wil je eigenlijk zo snel mogelijk de volgende bocht tegenkomen. Een recht stuk is absoluut geen uitdaging met dit type auto.

De MX-5 ND is wel een winnaar op een dijkweg. Lekker cruisen met het dak open. Als je even de ruimte hebt zo’n bocht aanvallen. Dat geeft een heerlijk gevoel. In dat kader kun je je bijna geen betere roadster of open auto voorstellen. Als je niet te lang bent tenminste.

Vervolgens ergens parkeren, een ijsje scoren en ondertussen naar je MX-5 kijken. Bijkomend voordeel is dat het een sympathiek autootje is. Het is onmogelijk om géén duimpje omhoog te krijgen met de MX-5. Op de 2.0 GT-M zit ook een mechanisch sperdifferentieel. Deze heb ik eigenlijk alleen echt aangesproken als het nat of glad was buiten. Dan is het heel makkelijk en controleerbaar spelen met zo’n kleine auto. Met droog asfalt en een goede set achterbanden heb je niet echt het gevoel dat het sper veel werk moet verrichten. Daar heb je simpelweg te weinig vermogen voor.

Waarom afscheid genomen?

Ik heb twee categorieën in mijn hoofd. Eentje is de long term auto en eentje is de verwisselbare hobby spielerei. Mijn vorig jaar gekochte E46 gaat helemaal nergens heen en is een blijvertje. De 16 jaar oude coupé bevalt me enorm. De tweede categorie auto wisselt bij mij wel sneller. Een paar roadtrips, mods, leuke herinneringen opbouwen en vervolgens weer Marktplaats Auto aanslingeren op zoek naar het volgende avontuur. Dat is voor een deel de reden waarom ik na anderhalf jaar afscheid heb genomen van de ND. Voor mijn gevoel heb ik ermee gedaan wat ik wilde doen. En dan lonkt het verlangen weer naar wat nieuws. Bovendien zinspeelde ik al op een mogelijk afscheid in de vorige update.

Een tweede reden heeft te maken met een veranderde thuissituatie. Mijn vriendin kreeg eerder dit jaar een nieuwe baan waardoor twee auto’s al helemaal niet meer nodig waren. Door de coronacrisis werk ik bovendien meer vanuit huis. Als hoofdredacteur van Apparata.nl zijn onder andere face-to-face gesprekken op kantoren van bedrijven verplaatst naar videogesprekken die ik thuis op de bank kan voeren. Kortom, de MX-5 stond meer stil dan ooit.

Mazda MX-5 ND kosten

De NA en NB hebben het karakter lekker goedkoop te zijn. Het zijn nog analoge auto’s. De NC is dat al minder en de ND is gewoon een moderne auto. Met een moderne auto kun je ook moderne prijzen verwachten. In het verleden is de voorruit bijvoorbeeld vervangen en de verzekeraar moest 750 euro betalen voor deze klus. Er zitten sensoren voor veiligheidssystemen in de ruit en die systemen moeten dan ook weer gekalibreerd worden.

De WA+ plus verzekering kwam uit op 50 euro per maand en de motorrijtuigenbelasting voor Zuid-Holland bedraagt 106 euro per kwartaal. Het verbruik ligt behoorlijk laag van de auto. Ik zat op zo’n 7L/100 km. Voor 20 euro zat de tank al halfvol. Zelfs als je gaat stampen blijft het verbruik acceptabel. Al met al schappelijke kosten. Ik kocht de auto met een al reeds uitgevoerde servicebeurt. In de periode dat ik de MX5 had hoefde er ook geen onderhoud uitgevoerd te worden. Olie bijvullen was tevens niet nodig.

Mocht je voor een ND willen shoppen kan ik een paar tips geven. Bespaar niet op de verzekering en kies voor minimaal WA+. De onderdelen zijn, mede door het gebruik van aluminium, duur van deze auto.

Ten tweede is het belangrijk om met dit soort auto’s echt goed afstand te bewaren tot je voorligger. De rode lak is prachtig, maar ook ontzettend gevoelig voor steenslag. Je ziet er alles op. Mazda verkoopt voor 25 euro een lakpotje van Soul Red bij de dealer.

Ten derde kan ik het aanraden om een lange proefrit te nemen van bijvoorbeeld een weekend. Een korte rit kan een romantisch beeld schetsen. Ervaar de auto ook eens in de regen. Misschien valt het niveau van comfort je dan toch tegen.

Mazda MX-5 ND afscheid – opvolger

Ik verwacht niet dat het gat in de Autoblog Garage met het afscheid van de Mazda MX-5 ND snel gevuld gaat worden. Uiteraard heb ik wel het één en ander aan kandidaten in mijn hoofd. Wat precies hou ik nog even voor mezelf :) .

Ik wil minimaal weer een zescilinder. Het maakt niet heel veel uit of het een atmosferisch of een turboblok is. Ik beleef zoveel meer lol aan een grotere motor dan bijvoorbeeld een hot hatch met een geblazen viercilinder. Hoe snel die hot hatches van tegenwoordig ook zijn. Een hatchback vind ik niet bijzonder genoeg. De lijnen en een kont van een coupé, daar heb ik nu eenmaal een zwak voor.

De komende maanden ga ik me eens rustig oriënteren en inlezen. Uiteraard zal ik je op de hoogte houden van mijn E46. En dan zijn er nog alle andere auto’s van de collega’s in de Autoblog Garage. Wanneer de opvolger er gaat komen en wat het gaat worden lees je natuurlijk hier op Autoblog.