Goodwood Speedweek is het alternatieve Festival of Speed

De organisatie achter Festival of Speed presenteert toch nog een feestje in Goodwood en noemt het Speedweek.

Voor de autoliefhebber in het VK (en Europa) is het elk jaar smullen in de zomer in Goodwood. Het Festival of Speed staat vol met peperdure supercars, nieuwe onthullingen en natuurlijk de hillclimb. Zo’n beetje alles wat nieuw is mag zichzelf bewijzen op een listige 1,8 km lange baan. Het is een zeer populair spektakel. Ook heeft Festival of Speed een broer genaamd Goodwood Revival, waar klassieke auto’s die historisch verantwoord zijn voor de hillclimb, centraal staan.

Festival of Speed afgezegd

De berichten rondom Festival of Speed en Revival 2020 veranderden steeds. Het werd duidelijk dat de originele datum – vorige week – het door de coronapandemie niet ging halen. In maart werd het evenement daarom opgeschoven naar later dit jaar. Een datum werd nooit vastgesteld. En dat gaat ook niet gebeuren, want zowel Festival of Speed als Revival werden voor 2020 gewoon geschrapt.

Alternatief

Maar de organisatie achter Goodwood Festival of Speed wist toen ter tijd al te vertellen dat er een ander evenement zou plaatsvinden. Dat is nu officieel bekend. Het heet Goodwood Speedweek en het is het dichtst bij het originele evenement wat we momenteel kunnen komen. Het gaat om een online evenement: boek dus vooral geen (vlieg)tickets naar Zuid-Engeland. Het idee is dat er niemand als toeschouwer komt en daarom flink uitgepakt wordt op het gebied van evenementen. Die je dus vanaf je computer/televisie kunt bekijken.

Speedweek-exclusief

Een groot deel van Goodwood is dus de paddocks en stands waar nieuwe auto’s gepresenteerd worden. Dat is vooral leuk als je daar mag rondlopen, dus daar ga je minder van zien. Wel zijn er onthullingen gepland en een paar zaken die exclusief voor Speedweek in het leven zijn geroepen. Zo organiseren ze de allereerste Goodwood Gymkhana, waar gebruik gemaakt gaat worden van ‘plekken die normaliter ver buiten bereik zouden zijn’. samen met verschillende rally-disciplines. Ook het Goodwood Motor Circuit gaat gebruikt worden naast de hillclimb, waar de snelste auto’s zichzelf kunnen bewijzen op een circuit.

Gratis

Goed, het is natuurlijk een excuus vanwege de huidige tijden. Uiteraard is richting Goodwood gaan het leukste. Het voordeel van Goodwood Speedweek is dat het gratis gestreamd gaat worden. Iedereen is welkom op die manier. Verdere informatie, bijvoorbeeld de datum (momenteel staat het evenement gepland op ‘ergens in oktober’) en de volledige lineup van aanwezige auto’s en partijen, wordt later bekend.