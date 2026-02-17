Aantal flitsboetes in Nederland hard gedaald om een merkwaardige reden

Autoblog.nl

De overheid is miljoenen euro’s misgelopen.

De overtredingen en daarbij behorende straffen hebben de Nederlandse schatkist weer vele dukaten opgeleverd. In 2025 werd er voor meer dan 900 miljoen euro aan verkeersboetes bij elkaar gereden. Het grootste gedeelte ervan bestaat nog altijd uit snelheidsboetes. Het aantal bonnetjes voor het hard rijden is wel behoorlijk gedaald.

In 2025 gingen 5.494.764 brieven vanuit het CJIB naar hardrijders. Dat zijn er bijna een half miljoen minder dan in 2024. Zijn we zoveel beter op onze snelheid gaan letten? Heeft misschien het irritante piepje bij te hard rijden toch zoveel impact om automobilisten af te remmen? Of is er een andere reden?

Hardrijders niet aangepakt

Het CJIB kan natuurlijk ook geen eenduidig antwoord geven op mijn vragen. Toch zien zij wel één belangrijke oorzaak voor de daling. Volgens het CJIB wordt de daling ”onder andere veroorzaakt door de vervanging van apparatuur”. Dat moet natuurlijk ook gebeuren, maar wel vervelend voor de staat dat daarmee waarschijnlijk miljoenen euro’s worden misgelopen. Het betekent ook dat duizenden weggebruikers onder een gepeperde boete zijn uitgekomen omdat de flitspaal even op non-actief stond.

Meest productieve flitspaal van Nederland

Deze flitspalen delen de meeste boetes uit

De meeste weggebruikers die worden betrapt op te rijden, worden in de provincie Zuid-Holland gepakt. Dit is met grote afstand dé flitsprovincie van Nederland. Zuid-Holland als in zijn eentje al goed voor ruim 31 procent van alle flitsen.

De aanvoerder van de meeste bonnetjes per flitspaal staat dan ook in Zuid-Holland op de A16 in Rotterdam. Die ene flitspaal heeft meer hardrijders te grazen genomen dan alle flitspalen in Drenthe of Friesland. Hieronder vind je de top 10. Let wel: het aantal boetes bestaat bij sommige palen uit flitsen voor een te hoge snelheid, maar ook uit het door rood rijden.

LocatieBoetesVaste of flexibele flitspaal?
1.Rotterdam A16 richting Rotterdam-Kralingen: bij
hmp 15,7		48.172Flexflitser
2.Kaag en Braassem N207: op de kruising met Dokter
Stapenséastraat		41.429Vaste flitspaal
3.Groningen Europaweg: bij Sontplein40.451Vaste flitspaal
4.Alphen aan den Rijn N207 Alphenseweg: bij hmp 28.330.496Vaste flitspaal
5.Schouwen-Duiveland N59: bij afrit N257 naar Zuid28.974Flexflitser
6.Waddinxveen N207 Henegouwerweg: bij hmp 24.125.225Vaste flitspaal
7.Ede N310 Otterloseweg: bij perceel 523.592Vaste flitspaal
8.‘s-Gravenhage S107 Rotterdamsebaan: bij hmp 2.4 Li23.549Flexflitser
9.Lansingerland N209 Hoefweg op de kruising met Groendalseweg23.296Vaste flitspaal
10.Putten N303 Voorthuizerstraat: bij perceel 14622.540Vaste flitspaal

Aantal flitsboetes per provincie in 2025

Je zult zien dat het aantal boetes hieronder een stuk lager uitvalt dan de eerder genoemde 5,4 miljoen. De aantallen hieronder zijn enkel de boetes uitgedeeld door flitspalen. De missende boetes komen van agenten die een bonnetje uitschreven op de ouderwetse manier: door iemand staande te houden en een bekeuring uit te delen.

ProvinciesSnelheidRood lichtTotaal
1.Zuid-Holland786.29958.108844.407
2.Noord-Brabant331.44410.884342.328
3.Noord-Holland299.13632.506331.642
4.Gelderland296.6915.888302.579
5.Utrecht208.58411.250219.834
6.Limburg190.6715.468196.139
7.Overijssel125.29213.334138.626
8.Groningen113.7953.230117.025
9.Zeeland90.9761.76592.741
10.Flevoland49.4294.52253.951
11.Friesland36.8911.54838.439
12.Drenthe30.61091631.526
Totaal2.559.818149.4192.709.237

Hoofdfoto: A6 politie gespot door@julian06

