Aantal flitsboetes in Nederland hard gedaald om een merkwaardige reden

De overheid is miljoenen euro’s misgelopen.

De overtredingen en daarbij behorende straffen hebben de Nederlandse schatkist weer vele dukaten opgeleverd. In 2025 werd er voor meer dan 900 miljoen euro aan verkeersboetes bij elkaar gereden. Het grootste gedeelte ervan bestaat nog altijd uit snelheidsboetes. Het aantal bonnetjes voor het hard rijden is wel behoorlijk gedaald.

In 2025 gingen 5.494.764 brieven vanuit het CJIB naar hardrijders. Dat zijn er bijna een half miljoen minder dan in 2024. Zijn we zoveel beter op onze snelheid gaan letten? Heeft misschien het irritante piepje bij te hard rijden toch zoveel impact om automobilisten af te remmen? Of is er een andere reden?

Hardrijders niet aangepakt

Het CJIB kan natuurlijk ook geen eenduidig antwoord geven op mijn vragen. Toch zien zij wel één belangrijke oorzaak voor de daling. Volgens het CJIB wordt de daling ”onder andere veroorzaakt door de vervanging van apparatuur”. Dat moet natuurlijk ook gebeuren, maar wel vervelend voor de staat dat daarmee waarschijnlijk miljoenen euro’s worden misgelopen. Het betekent ook dat duizenden weggebruikers onder een gepeperde boete zijn uitgekomen omdat de flitspaal even op non-actief stond.

Deze flitspalen delen de meeste boetes uit

De meeste weggebruikers die worden betrapt op te rijden, worden in de provincie Zuid-Holland gepakt. Dit is met grote afstand dé flitsprovincie van Nederland. Zuid-Holland als in zijn eentje al goed voor ruim 31 procent van alle flitsen.

De aanvoerder van de meeste bonnetjes per flitspaal staat dan ook in Zuid-Holland op de A16 in Rotterdam. Die ene flitspaal heeft meer hardrijders te grazen genomen dan alle flitspalen in Drenthe of Friesland. Hieronder vind je de top 10. Let wel: het aantal boetes bestaat bij sommige palen uit flitsen voor een te hoge snelheid, maar ook uit het door rood rijden.

Locatie Boetes Vaste of flexibele flitspaal? 1. Rotterdam A16 richting Rotterdam-Kralingen: bij

hmp 15,7 48.172 Flexflitser 2. Kaag en Braassem N207: op de kruising met Dokter

Stapenséastraat 41.429 Vaste flitspaal 3. Groningen Europaweg: bij Sontplein 40.451 Vaste flitspaal 4. Alphen aan den Rijn N207 Alphenseweg: bij hmp 28.3 30.496 Vaste flitspaal 5. Schouwen-Duiveland N59: bij afrit N257 naar Zuid 28.974 Flexflitser 6. Waddinxveen N207 Henegouwerweg: bij hmp 24.1 25.225 Vaste flitspaal 7. Ede N310 Otterloseweg: bij perceel 5 23.592 Vaste flitspaal 8. ‘s-Gravenhage S107 Rotterdamsebaan: bij hmp 2.4 Li 23.549 Flexflitser 9. Lansingerland N209 Hoefweg op de kruising met Groendalseweg 23.296 Vaste flitspaal 10. Putten N303 Voorthuizerstraat: bij perceel 146 22.540 Vaste flitspaal

Aantal flitsboetes per provincie in 2025

Je zult zien dat het aantal boetes hieronder een stuk lager uitvalt dan de eerder genoemde 5,4 miljoen. De aantallen hieronder zijn enkel de boetes uitgedeeld door flitspalen. De missende boetes komen van agenten die een bonnetje uitschreven op de ouderwetse manier: door iemand staande te houden en een bekeuring uit te delen.

Provincies Snelheid Rood licht Totaal 1. Zuid-Holland 786.299 58.108 844.407 2. Noord-Brabant 331.444 10.884 342.328 3. Noord-Holland 299.136 32.506 331.642 4. Gelderland 296.691 5.888 302.579 5. Utrecht 208.584 11.250 219.834 6. Limburg 190.671 5.468 196.139 7. Overijssel 125.292 13.334 138.626 8. Groningen 113.795 3.230 117.025 9. Zeeland 90.976 1.765 92.741 10. Flevoland 49.429 4.522 53.951 11. Friesland 36.891 1.548 38.439 12. Drenthe 30.610 916 31.526 Totaal 2.559.818 149.419 2.709.237

Hoofdfoto: A6 politie gespot door: @julian06