Geen brandstof, geen keuze: Cuba gaat elektrisch

De brandstofkraan gaat dicht en met elke lege tank verdwijnt een stukje autogeschiedenis uit Cuba.

Zestig jaar lang trotseerde Cuba de tijd. Terwijl de rest van de wereld overstapte op injectie, downsizing en gigantische touchscreens, bleef Cuba trouw aan chroom, vinnen en carburateurs. De Amerikaanse auto werd niet alleen vervoermiddel, maar cultureel erfgoed. Maar nu, ironisch genoeg door Amerika zelf, verdwijnt dat rijdende museum in rap tempo uit het straatbeeld.

Benzine op rantsoen

Door aangescherpte Amerikaanse sancties en het wegvallen van olie uit Venezuela kampt Cuba met een serieus brandstoftekort. Benzine wordt gerantsoeneerd, bussen rijden bijna niet en taxi’s alleen als het écht niet anders kan. Voor de klassieke Chevrolets betekent dat simpelweg gewoon pech. Ze zijn gebouwd om veel lawaai te maken en vooral veel te drinken. Precies dat laatste is nu even een lastig punt.

Waar deze auto’s ooit symbool stonden voor Cubaanse creativiteit, staan ze nu vooral stil. Niet verboden, niet uitgefaseerd, maar gewoon nutteloos. Erg jammer.

Drie wielen, nul sentiment

In dat gat rolt iets nieuws. Of beter gezegd: iets met drie wielen. Elektrische driewiel-taxi’s (tricycles) hebben nu het straatbeeld overgenomen. De laatste concrete telling komt uit april 2023, toen er in Havana 106 exemplaren actief waren op 13 routes, als pilotproject. Hoeveel er vandaag precies rondrijden weet niemand, maar dat ze ineens overal opduiken, staat vast.

Ze vervoeren zes passagiers tegelijk, rijden de hele dag korte stukjes en doen precies wat nodig is. Ze hebben geen historie, geen uitstraling en vooral geen geluid. Maar ze rijden wel. En dat is momenteel noodzakelijk.

Elektrisch rijden met een kaars erbij

Het blijft natuurlijk Cuba. Elektrisch rijden klinkt allemaal super modern, tot de stroom er twaalf uur per dag af ligt. Opladen gebeurt wanneer het kan, vaak midden in de nacht. Sommige chauffeurs knutselen zelf zonnepanelen op het dak. Niet om duurzaam te zijn, maar om überhaupt thuis te komen.

Wat langzaam uit Havana verdwijnt, is meer dan vervoer. Het is een cultureel decorstuk dat langer standhield dan wie dan ook had verwacht. De Amerikaanse auto overleefde embargo’s, onderdelengebrek en halve eeuw improvisatie. Maar hij overleeft helaas geen lege tank.

Het wordt al jarenlang gezegd, maar wie nog droomt van Havana vol ronkende Chevrolets en glimmend chroom moet toch echt even haast gaan maken.

