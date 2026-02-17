Waarom 400 kilometer actieradius de magische grens is voor EV’s



Elektrisch rijden is prima, zolang het voelt alsof je niks hoeft te veranderen

Over elektrische auto’s kun je eindeloos praten. Laadtijden, kilowatts, WLTP-cijfers, gewicht, maar uiteindelijk draait het om iets veel simpelers: rust in je hoofd. En opvallend genoeg lijkt die rust voor heel veel mensen bij een bepaalde afstand te beginnen. Rond de 400 kilometer actieradius houdt het hoofdrekenen op. Daaronder voelt elektrisch rijden nog als plannen, daarboven als gewoon lekker autorijden.

400 kilometer of laadstress

Die 400 kilometer is geen technisch wonder, maar meer een soort van mentale buffer. Het is de afstand waarbij je niet na elke rit hoeft te denken aan bezette stekkers. Gewoon instappen, rijden en later verder kijken. Precies zoals autorijdend Nederland dat eigenlijk al jaren gewend is met benzine of diesel.

Actieradius op papier is inmiddels een richtlijn, geen belofte. Zodra je de snelweg opgaat, het koud wordt of de auto vol ligt, verdampt een deel van dat bereik als sneeuw voor de zon. Door hoger te mikken, haal je die onzekerheid eruit en hoef je onderweg niet voortdurend te rekenen.

Waar elektrisch nog afhaakt

Toch blijft een flinke groep op de rem staan. Vier op de tien respondenten van dit onderzoek zien hun volgende leaseauto niet volledig elektrisch worden. Zij rijden nu vooral benzine of (plug-in) hybride en kijken vooral naar de praktijk: bereik en laadgedoe. Ongeveer 15 procent wil simpelweg zelf blijven kiezen en niet afhankelijk zijn van laadpalen.

Daarmee wordt meteen duidelijk hoe scherp die grens ligt. Elektrisch rijden wordt pas serieus genomen zodra er minimaal 400 WLTP-kilometers op de prijslijst staan. 399 kilometer voelt niet als bijna goed, maar als net te weinig. Dat ene kilometertje maakt het verschil tussen vrijheid en plannen.

Elon Musk riep jaren geleden al dat elektrische auto’s pas serieus genomen zouden worden zodra ze rond de 400 kilometer haalden. Destijds klonk dat misschien een beetje ambitieus. Inmiddels best logisch.

Bron: BMW Nederland