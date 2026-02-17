Waarom 400 kilometer actieradius de magische grens is voor EV’s

Elektrisch rijden is prima, zolang het voelt alsof je niks hoeft te veranderen
Over elektrische auto’s kun je eindeloos praten. Laadtijden, kilowatts, WLTP-cijfers, gewicht, maar uiteindelijk draait het om iets veel simpelers: rust in je hoofd. En opvallend genoeg lijkt die rust voor heel veel mensen bij een bepaalde afstand te beginnen. Rond de 400 kilometer actieradius houdt het hoofdrekenen op. Daaronder voelt elektrisch rijden nog als plannen, daarboven als gewoon lekker autorijden.
400 kilometer of laadstress
Die 400 kilometer is geen technisch wonder, maar meer een soort van mentale buffer. Het is de afstand waarbij je niet na elke rit hoeft te denken aan bezette stekkers. Gewoon instappen, rijden en later verder kijken. Precies zoals autorijdend Nederland dat eigenlijk al jaren gewend is met benzine of diesel.
Actieradius op papier is inmiddels een richtlijn, geen belofte. Zodra je de snelweg opgaat, het koud wordt of de auto vol ligt, verdampt een deel van dat bereik als sneeuw voor de zon. Door hoger te mikken, haal je die onzekerheid eruit en hoef je onderweg niet voortdurend te rekenen.
Waar elektrisch nog afhaakt
Toch blijft een flinke groep op de rem staan. Vier op de tien respondenten van dit onderzoek zien hun volgende leaseauto niet volledig elektrisch worden. Zij rijden nu vooral benzine of (plug-in) hybride en kijken vooral naar de praktijk: bereik en laadgedoe. Ongeveer 15 procent wil simpelweg zelf blijven kiezen en niet afhankelijk zijn van laadpalen.
Daarmee wordt meteen duidelijk hoe scherp die grens ligt. Elektrisch rijden wordt pas serieus genomen zodra er minimaal 400 WLTP-kilometers op de prijslijst staan. 399 kilometer voelt niet als bijna goed, maar als net te weinig. Dat ene kilometertje maakt het verschil tussen vrijheid en plannen.
Elon Musk riep jaren geleden al dat elektrische auto’s pas serieus genomen zouden worden zodra ze rond de 400 kilometer haalden. Destijds klonk dat misschien een beetje ambitieus. Inmiddels best logisch.
Bron: BMW Nederland
flatsix010 zegt
Heb nu een EV waarbij ik in de winter icm winterbanden precies 400km actieradius heb. En in mijn geval zijn 95%+ van de kilometers via een 11kW lader, behalve als ik op vakantie ben. Als ik er gebruik van maak is het meestal om nog even 30-50km te ‘tanken’. Dat is ook zo gepiept met 220kWh snelladen. Met een iX1 zoals op de foto zou ik me helemaal kapot ergeren, maar toch wordt je er dood mee gegooid want ‘SUV’ (?), ‘premium’ en ‘BMW’.
Joris24 zegt
*400 kilometer met 130 op de snelweg bij nul graden buitentemperatuur. Ik rij wel vaker lange stukken en zou het toch fijn vinden als je drie uur aan een stuk kunt rollen. Da’s een hele andere ‘WLTP’-afstand…
Aalbert zegt
Wltp wijkt, zo blijkt in diverse tests, fors af van werkelijke range. Daarbij komt nog dat Wltp opgave uit gaat van 100% geladen batterijen ……. . Vrijwel alle fabrikanten geven aan tot slechts 80% te laden….. . Laadprestaties worden ook opgegeven van 10% tot 80%….. .
Wordt tijd dat daar een keer rekening mee wordt gehouden. Onlangs test in Autovisie van BMW i5 en Audi A6 ev. WLTP boven de 600km en bij de test bleek dit onder de 400km uit te komen (100% geladen….). Laat staan als je netjes tot 80% laadt, dan zit je rond de 320km…… onder gunstige voorjaarstemperaturen ook nog. Meer dan genoeg voor dagelijks gebruik maar geen 600km plus…. .
DeWitteCondor zegt
Mee eens. Er wordt altijd geroepen dat de WLTP bedoeld is als objectieve maatstaf (alle EVs onder exact dezelfde omstandigheden getest), maar men verliest uit het oog dat dit primair bedoeld is voor de, over het algemeen onwetende, consument. Die weet niet dat die test niet op 80% is gebaseerd, en dat je in de praktijk bij lange na niet aan deze actieradius komt. Ook dit draagt dus allemaal bij aan het negatieve sentiment rondom EVs. ICEs halen hun opgegeven verbruik over het algemeen ook niet, maar de impact op actieradius is veel minder groot. Bovendien heb je dat binnen 20 sec overal ter wereld bij een pomp weer op orde. Dus ze moeten gewoon bij 80% gaan testen en de omstandigheden ongunstiger maken zodat er een realistischer beeld uit komt.
dare2think zegt
Eensch. WLTP wordt voor beeldvorming-bias ingezet, om het beeld van EV tov ICE te verfraaien.
In de nuchtere praktijk van alledag willen we niet van een situatie met gemak naar een situatie met minder gemak. Dat is een oeroude, ik zou zeggen, natuurwet.
We accepteren alleen ongemak als het ons ergens iets oplevert. Bij EV’s was dat altijd de financiele prikkel.
Een performance hatchback (Bijv Golf GTI) zal ook sneller de tank leeg hebben dan de schraapversie. Maar dit is geaccepteerd ongemak door het hele package.
Hawkeye72 zegt
Ik wacht nog op de 1000 X 1000 (pk, range). Dan is er geen reden meer om iets anders te kopen dan elektrisch. (Of het moet de netcongestie zijn).
Rick-dos zegt
‘Vier op de tien respondenten van dit onderzoek zien hun volgende leaseauto niet volledig elektrisch worden. ‘
Ik vind dit groter nieuws dan het geblaat over range want dat is maar psychologisch dat blijkt wel uit het volgende: ‘399 kilometer voelt niet als bijna goed, maar als net te weinig. Dat ene kilometertje maakt het verschil tussen vrijheid en plannen.’
En ook al zal in de praktijk een EV niet de 400 km halen maar bijvoorbeeld de 300 km denk je dat iemand na aankoop nog kraait om die 400 km? Men gaat pas klagen als ze niet verder komen dan 200 km. Bijna niemand houdt bij hoeveel men daadwerkelijk op een tank haalt. Dat heb ik ook met mijn huidige hybride. In theorie moet ik (volgens mij) 1 op 65 halen in de praktijk haal ik dat bij lange na niet, maar tegelijk kan ik mij er ook niet druk overmaken. De keren dat ik moet tanken en laden is prima in mijn leven in te passen. En daar gaat het uiteindelijk om; gemak. Zolang het gemak er is zijn WLPT cijfers helemaal niet interessant. En gemak krijg je rond de 300 km want de meesten mensen rijden niet zoveel op een dag. Als je dus na een paar dagen weer moet stekkeren dan vindt men dat prima.
Maar even terugkomend op mijn eerste punt; ik vind het groter nieuws dat 60% nu juist voor een EV zou kiezen als volgende auto. We zijn pas een jaar of 15 bezig en er zijn nu al meer mensen die voor een EV zouden kiezen dan niet. Kom ik terug bij mijn vorig punt, blijkbaar is er gemakkelijk te leven met een EV anders zouden 60 procent van de respondenten niet voor een EV kiezen.
Robert zegt
Ik wil als particulier eigenlijk wel overstappen naar een EV. Lage onderhoudskosten en brandstofkosten per km zie ik wel zitten. In het weekend thuis (zonnestroom) laden en dan heb ik voor doordeweeks aan 250-300 km rijbereik meer dan genoeg. En anders mag en kan ik ook nog op het werk (bij)laden. De ellende is alleen: via mijnaansluiting.nl ben ik erachter gekomen dat het nog wel anderhalf jaar kan duren voordat ik mijn stroomaansluiting bij huis kan opwaarderen naar een 3-fasen aansluiting, want ‘het netwerk zit vol’.