Amsterdamse loodgieters springen een gat in de lucht

Eigenlijk springt iedereen die een elektrische werkbus moet rijden een gaatje in de lucht.

We hebben er de laatste tijd veel te veel over gehoord, de uitstootvrije binnensteden en de problemen die dat oplevert voor ondernemers met een busje. Want hun dieselbus mag het centrum niet meer in, maar zo’n elektrische werkbus is ook zo’n gedoe. Duur en een klein bereik. Maar Ford doet een duit in het zakje om dat beter te maken.

Het merk komt met een update van de E-Transit Courier, dat is die kleinere elektrische bestelbus. Da’s nog eens een leuke geste voor de grootstedelijke loodgieter of dakdekker, niet?

De grootste vernieuwing zit hem in de accu. Die wordt wat groter, waardoor de WLTP-range groeit naar 334 kilometer. Nog steeds niet heel erg veel en ook niet zoveel meer dan de vorige, maar het kan misschien net het verschil betekenden tussen een klus op tijd halen, of te laat komen vanwege een ongewilde laadpauze.

Verder verandert er vooral iets in de techniek rondom de auto. De bus krijgt een snellere verbinding met internet en ook elektrische gereedschappen kunnen net iets sneller opladen. Ook zijn de rijhulpsystemen verder uitgebreid, onder meer met functies die moeten helpen bij het signaleren van vermoeidheid of afleiding van de bestuurder. Met andere woorden, de verplichte, maar gehate piepjes van Europa.

Dus voor de werkman (m/v/x) die met een busje de oude binnensteden van ons land in moeten, kijk voor een nieuw exemplaar ook even bij Ford. Hij kost rond de 30.000 euro ex btw en Femke is hartstikke trots op je!