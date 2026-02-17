Nog meer in de file: Duitsland houdt grenscontroles langer actief

Even de grens over om te tanken of voor wat doucheschuim duurt langer dan je wilt

We kunnen hier natuurlijk de nodige grappen ophalen waarbij we Duitse drang om naar papieren te vragen, maar dat doen we niet. Onze Oosterburen bevestigen namelijk zelf nogmaals dat ze graag documenten controleren.

In dit geval willen Duitse dienders graag de papieren inzien van alles en iedereen die vanuit Nederland de grens oversteekt. De grenscontroles, die Duitsland in 2024 instelde om illegale immigratie tegen te gaan, blijven nog minimaal een half jaar langer effectief. Dat bevestigt Alexander Dobrindt, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, tegenover de Duitse krant Bild.

Files blijven probleem

Voor ons betekent dat vooral dat een sessie op de Autobahn tot september wat meer voeten in de de aarde zal hebben dan gewenst. De files bij de grensovergangen zullen er immers niet minder op worden. Zeker niet in deze periode.

Toch, zo meldt Bild, heeft de Duitse actie redelijk succes geboekt. Het land zou bij de Europese Commissie gemeld hebben dat het in totaal 46.500 mensen weggestuurd zou hebben. Overigens heeft de Duitse overheid voor dit soort grenscontroles expliciet een vergunning moeten aanvragen bij de Europese Commissie, want binnen de Schengenzone zijn deze alleen op uitzondering toegestaan.