EU maakt het Europese autofabrikanten nog lastiger om betaalbare EV’s te bouwen

Zelfs het accupakket is niet volledig uitgesloten van deze eis.

De Europese Commissie wil de kleinere ‘made in Europe‘-elektrische auto extra aantrekkelijk maken voor Europeanen. Tenminste, dat zeggen ze. Maar hoe dat moet gaan gebeuren? Daar zijn ze het in Brussel nog niet helemaal over eens. Want wat betekent ‘made in Europe’ nu precies?

Chinese accu moet Europese onderdelen hebben

Als we de Financial Times mogen geloven, dan betekent het een EV die voor tenminste 70 procent uit in Europa gemaakte onderdelen bestaat. Waar de overige 30 procent vandaan komt? Dat boeit niet zo erg. Dat meldt de krant op basis van documenten die het inzag.

Ook weet de Europese Commissie prima dat het onhaalbaar is om een voor 70 procent in Europa gefabriceerd accupakket in een auto te plaatsen. Deze komen immers bijna allemaal uit China. Daarom wordt dit onderdeel uitgesloten van de eis. Tenminste, tot op zekere hoogte, want vooralsnog is het wel het idee dat bepaalde belangrijke onderdelen in het accupakket een Europese afkomst dienen te hebben. Moeten we de Northvolt-fabriek dan toch maar weer aanzwengelen?

Tussen haakjes

Vooralsnog zou het hier gaan om een nog niet vastgesteld eisenpakket. De FT meldt bijvoorbeeld dat de ’70 procent’ nog tussen haakjes staat, wat zou betekenen dat dit punt nog ter discussie staat. Ondertussen geven autofabrikanten al aan dat de eisen lastig haalbaar zullen zijn. Vooral het voldoen aan de eisen voor het accupakket, wordt een ‘uitdaging’ stellen ze.

Het idee achter de ‘made in Europe’-auto’s is dat het Europese autofabrikanten moet helpen om weerstand te kunnen bieden tegen de Chinese concurrentie. En daar lijken andere, niet-Europese spelers ook graag op in te haken. Verschillende autofabrikanten proberen de EU zover te krijgen dat de ‘made in Europe’-plannen breder worden getrokken naar landen als Japan, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.