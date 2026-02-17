EU maakt het Europese autofabrikanten nog lastiger om betaalbare EV’s te bouwen

Zelfs het accupakket is niet volledig uitgesloten van deze eis.
De Europese Commissie wil de kleinere ‘made in Europe‘-elektrische auto extra aantrekkelijk maken voor Europeanen. Tenminste, dat zeggen ze. Maar hoe dat moet gaan gebeuren? Daar zijn ze het in Brussel nog niet helemaal over eens. Want wat betekent ‘made in Europe’ nu precies?
Chinese accu moet Europese onderdelen hebben
Als we de Financial Times mogen geloven, dan betekent het een EV die voor tenminste 70 procent uit in Europa gemaakte onderdelen bestaat. Waar de overige 30 procent vandaan komt? Dat boeit niet zo erg. Dat meldt de krant op basis van documenten die het inzag.
Ook weet de Europese Commissie prima dat het onhaalbaar is om een voor 70 procent in Europa gefabriceerd accupakket in een auto te plaatsen. Deze komen immers bijna allemaal uit China. Daarom wordt dit onderdeel uitgesloten van de eis. Tenminste, tot op zekere hoogte, want vooralsnog is het wel het idee dat bepaalde belangrijke onderdelen in het accupakket een Europese afkomst dienen te hebben. Moeten we de Northvolt-fabriek dan toch maar weer aanzwengelen?
Tussen haakjes
Vooralsnog zou het hier gaan om een nog niet vastgesteld eisenpakket. De FT meldt bijvoorbeeld dat de ’70 procent’ nog tussen haakjes staat, wat zou betekenen dat dit punt nog ter discussie staat. Ondertussen geven autofabrikanten al aan dat de eisen lastig haalbaar zullen zijn. Vooral het voldoen aan de eisen voor het accupakket, wordt een ‘uitdaging’ stellen ze.
Het idee achter de ‘made in Europe’-auto’s is dat het Europese autofabrikanten moet helpen om weerstand te kunnen bieden tegen de Chinese concurrentie. En daar lijken andere, niet-Europese spelers ook graag op in te haken. Verschillende autofabrikanten proberen de EU zover te krijgen dat de ‘made in Europe’-plannen breder worden getrokken naar landen als Japan, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.
Reacties
Mini Joe zegt
Ik weet dat geografie een moeilijk vak is voor de jeugd van tegenwoordig, echter, hoewel onze Engelstaligen overburen uit de EG zijn gestapt behoort Groot Brittannië al sinds mensenheugenis tot Europa.
Dat men op deze manier de Europese auto industrie te helpen, lijkt mij niet verkeerd.
verdebosco zegt
Geleidelijk het percentage opbouwen is de crux. Eerst belonen (boven de 25%, boven de 50%) en daarna vereisen met trappen (50, 70, 90%) omhoog met hele goede borging. Over 10 jaar, 2027-2037. De EU kan het best zelf. Bijvoorbeeld door recycling van lithium. Maar industrie en burgers kunnen niet zonder een solide beleid.
DeWitteCondor zegt
Exact. Gewoon trapsgewijs in plaats van weer een onzinnig ambitieus percentage.
ponnie zegt
De enige manier om auto’s weer betaalbaar te krijgen is door alle verplichte onzin tech te schrappen.
Dit gaat niet gebeuren.
DeWitteCondor zegt
Wat verstaat de EC onder ‘kleinere’ EVs? De Renault R5 valt al in het b-segment. Hoeveel kleiner wil je hebben? Het a-segment is al uitgestorven want simpelweg niet rendabel te krijgen. Met een EV lijkt me dat al helemaal schier onmogelijk. Het lijkt me een illusie om te denken dat Europese fabrikanten nu in staat zijn om een homegrown elektrisch boodschappenautootje te produceren voor de prijs van, ja van wat? 15k? 20k?
BMWbankier zegt
De enige manier om autofabrikanten financieel gezonder te maken is om een groot deel van de onzin EU regels schrappen. Speed warning, monitoring etc. allemaal zaken die er niet toe doen en een auto duurder maken.