De batterij van jouw EV zit straks niet goed vast tijdens het rijden (en om een goede reden)

Een losliggend accupakket? Niet helemaal en het is slimmer dan je denkt.

Als we iets weten over elektrische auto’s dan is dat wel dat ze stil, snel en efficiënt zijn. Wat ze (nu) absoluut niet zijn, is licht. De accupakketten wegen al gauw honderden kilo’s en meestal liggen die vastgeschroefd ergens in de bodem. Maar stel je eens voor dat je dat gewicht in je voordeel kan gebruiken. Dat dacht Nissan ook. Die heeft nu een patent ingediend dat het probleem niet oplost door minder gewicht, maar door dat gewicht gewoon actief te verplaatsen.

De batterij als bewegend onderdeel

De Japanse autobouwer beschrijft in een patent een systeem waarbij het accupakket niet langer vast zit in het chassis, maar in een frame dat met behulp van elektromotoren gewoon vrij kan rond bewegen. Van voor, naar achter, van links naar rechts. Niets is te gek. Natuurlijk hebben we het niet over enorme verschuivingen, maar wel net genoeg om de gewichtsverdeling van de auto te beïnvloeden. En dat is leuk.

Het idee zelf is best simpel. Zoals bijvoorbeeld actieve motorsteunen in performance-auto’s het koppel van dikke V8’s onder controle houden, kan een EV-batterij worden gebruikt als dynamisch tegengewicht. Met andere woorden: door het zwaarste deel van de auto (het accupakket) te verschuiven, kun je de wegligging positief beïnvloeden.

Sensoren weten meer dan jij

Dit slimme systeem maakt gebruik van alles wat een moderne auto toch al heeft. Camera’s, gyroscopen, radars, accelerometers en gewichtssensoren analyseren continu wat jij met de auto aan het doen bent. Op basis van jouw scheurgedrag bepaalt een centrale computer of de batterij even een beetje moet schuiven. Bochtje naar rechts? Gewicht meer naar binnen. Volle pijp? Meer gewicht naar de aangedreven as. Je snapt het wel.

Mocht je nou niet altijd zin hebben om te racen, geen stress. Volgens het patent kan de bestuurder dit gedrag gewoon koppelen aan rijmodi. Sportief rijden vraagt natuurlijk wel om net wat anders dan lekker rustig cruisen.

Meer dan alleen sportief

Het is vanzelfsprekend dat Nissan wel iets verder denkt dan alleen maar beestachtige rondetijden op het circuit. Het slimme systeem kan je namelijk ook helpen bij offroad rijden door het kantelgevaar te verminderen, bij het sleuren van aanhangers door de neus zwaarder te maken of zelfs bij ongevallen, waarbij de batterij minimaal van de impactzone kan weg bewegen. Oké, je moet geen wonderen verwachten, maar alle kleine beetjes helpen als je het hebt over veiligheid toch?

Slim idee, lastige praktijk

Zoals in 99 procent van de gevallen zit hier natuurlijk wel een kanttekening aan. Elektromotoren betekenen extra gewicht, kosten en complexiteit. Daarnaast moeten deze dingen ook worden aangestuurd, wat dus weer stroom kost. Een beetje tegenstrijdig misschien. Maar goed, het idee klinkt helemaal niet zo gek.

De kans dat dit never nooit meer wordt dan een patent, is voor de hand liggend. Maar stel je voor dat dit toch in productie gaat. Dan verandert het zwaarste nadeel van een EV ineens iets dat je rijervaring er alleen maar beter op maakt. Dat is op zijn minst het proberen waard.

Via CarBuzz