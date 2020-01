Aantal hufterboetes op snelweg is in jaar tijd verdubbeld

Het is wel lastig om de rode kruizen te zien als je achter het stuur naar je telefoon zit te staren.





De matrixborden zijn misschien wel de meest genegeerde borden van Nederland. Bij deze scribent leveren ze zelfs een vorm van angst op. Stel, je rijdt op een 130-weg waar je van de matrixborden ineens nog maar 80 mag rijden. Je weet dat je het risico loopt om een bekeuring te krijgen als je 130 blijft rijden. Maar als je 80 gaat rijden, word je weer aan alle kanten ingehaald. Niet dat deze scribent per se een hekel heeft aan ingehaald worden, maar je wil wel lekker met het verkeer meerijden. Soms komen vrachtwagens zelfs gevaarlijk dichtbij, alsof ze je gewoon vooruit willen beuken. Natuurlijk, een enkeling rijdt braaf 80, maar het gros blijft op hogere snelheid doorkachelen.

Bij een rood kruis reageren er gelukkig wat meer mensen, al blijven er bestuurders die het kruis compleet negeren. Ergens is het toch best knap, om op hoge snelheid door te blijven rijden op de linkerbaan, terwijl de rechterbaan stilstaat. Dan moet je eigenlijk al doorhebben dat er iets niet in de haak is. Tenzij je het niet doorhebt, omdat je op je smartphone zit of zo.

Snelwegboa’s

Blijkbaar zijn er steeds meer mensen die zo’n rood kruis niet door hebben. Althans, er zijn er vorig jaar meer op betrapt. Snelwegboa’s hebben namelijk 3447 boetes uitgedeeld voor onder meer het negeren van het rode kruis, of het oneigenlijk stilstaan of rijden op de vluchtstrook. Dat schrijft De Telegraaf op basis van opgevraagde cijfers van Rijkswaterstaat.

Daarmee is het aantal bekeuringen verdubbeld. Dat zal voor een deel komen door een stijging van het aantal boa-weginspecteurs naar 58, maar dat is volgens een RWS-woordvoerder niet de enige oorzaak. Inspecteurs zouden dagelijks zien dat die rode kruizen worden genegeerd.

Zo’n rood kruis hangt er natuurlijk niet voor niks: meestal zijn inspecteurs of andere hulpverleners bezig met een incident. Een auto met pech, bijvoorbeeld, of een ongeluk. Het laatste dat je wil zien als je daarmee bezig bent, is een auto die met hoge snelheid op je afkomt.

#nietvoorniX

Naast het veroorzaken van een extra (dodelijk) ongeval, riskeren dergelijke rood-kruis-negeerders een boete van minimaal 240 euro. Een hogere boete kan ook, evenals een rijontzegging of celstraf. Bij de 3447 boetes zijn de cijfers van de politie overigens nog niet meegenomen. Een woordvoerder schat in dat het om zo’n 7500 weggebruikers gaat die via de politie zijn beboet voor het negeren van een rood kruis. De politie test nu slimme camera’s die kunnen herkennen wie de fout ingaat, om zo meer mensen te kunnen bekeuren. Ook met de #nietvoorniX-campagne hoopt RWS het aantal rood-kruis-negeerders tegen te gaan.