Lezersvraag: Wil jij een elektrische step in je kofferbak?

Milieuzones, torenhoge parkeerprijzen, files. Wij automobilisten worden steeds meer uit de binnensteden geweerd. In plaats daarvan moeten we buiten de stad op een parkeerterrein parkeren en op een andere manier verder reizen. Met het openbaar vervoer, bijvoorbeeld. Of met ‘nieuwe vormen van duurzame mobiliteit’, zoals marketingafdelingen van bedrijven zo graag zeggen.

E-step

Één zo’n vorm van ‘duurzame mobiliteit’ is de elektrische step. Men pakt een gewone step, duwt daar een elektromotor en een accu in, en klaar is Kees. Die steps zijn steeds vaker in grote steden te zien, waaronder ook de Randstad. Er is echter wel een klein probleempje: die dingen mogen praktisch nooit de weg op.

Nederland is – zoals bekend – een land vol met regeltjes. Vervoersmiddelen zijn daar geen uitzondering op, ook ‘nieuwe vormen van duurzame mobiliteit’ niet. Die regels waren nog relatief soepel toen je ze nog als ‘bijzondere bromfiets’ mocht verkopen, maar na het ongeval met de Stint zijn er sinds afgelopen mei extra strenge regels.

Een kleine greep: twee onafhankelijke remsystemen, remmen op beide wielen, een remlicht, richtingaanwijzers, luchtbanden, een bel, geen voorwielaandrijving. Nou zijn dit an sich geen onoverkomelijke problemen, maar Nederland is natuurlijk een kleine afzetmarkt. Om je e-step voor één markt volledig aan te passen, gaat natuurlijk wat ver. Daarom dat de e-stepmakers dit niet doen en gewoon een ongekeurde versie op de Nederlandse markt brengen.

Boete

Maar wacht even, ze komen dus gewoon op de Nederlandse markt? Jazeker, want hoewel het verboden is om ermee op de openbare weg te rijden, is het niet verboden om ze in bezit te hebben. En dus kan men ze gewoon (ver)kopen. Wie er wél mee op de weg stept, riskeert een boete van 380 euro en de kans dat je je step kwijtraakt.

Dat brengt ons tot jullie, de Autoblog-lezers. Want willen jullie nou eigenlijk wel zo’n elektrische step, of pakken jullie liever de oude vertrouwde vouwfiets? En maakt het jullie uit dat de step niet de weg op mag, of nemen jullie de boete maar voor lief? Laat het weten in de reacties!

Via de NOS.