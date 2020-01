Automobilist raast met 235 km/u over de A4

Terwijl de wettelijke Vmax daar toch echt 100 is.





Honderd op de snelweg rijden is toch echt vrij saai. Vooral als je vanuit (bijvoorbeeld) Noord-Brabant richting de Randstad gaat en je dus net 130 hebt kunnen rijden. Vanaf 16 maart zal de snelweg dus nog een stukje saaier worden. Het grootste probleem is dat het zo ontzettend moeilijk is; zelfs in de oude 205 van deze scribent hoeft er maar iets teveel op het gaspedaal geleund te worden, of er wordt al te snel gereden.

Of deze snelheidsduivel hetzelfde probleem had of gewoon heel veel haast had, is niet duidelijk. Al lijkt dat laatste wat meer waarschijnlijk. Hij reed namelijk met 235 km/u over de A4, waar de maximumsnelheid 100 km/u is. De politie laserde dat en startte daarna – logischerwijs – een achtervolging. ‘Onze’ snelheidsduivel had echter geen zin in een babbeltje met de agenten en reed dus vrolijk door.

Bebouwde kom

Tijdens deze achtervolging haalde hij meermaals voertuigen rechts in terwijl hij ruim 50km/u sneller reed dan de andere bestuurders. Na de A4 te hebben verlaten, ging hij naar de Prinses Beatrixlaan te Rijswijk. Kennelijk zijn stoplichten voor deze meneer – net als snelheidsborden – slechts ter illustratie, want hij negeerde een rood licht en veroorzaakte drie keer bijna een ongeluk.

Over die Prinses Beatrixlaan gesproken: deze weg loopt binnen de bebouwde kom en je mag er maar 50 km/u rijden. Onze snelheidsduivel maakte daar 180 km/u van, aldus de meting van de politie. De stuurmanskunsten van de bestuurder werden hier kennelijk op de proef gesteld, de verdachte raakte op deze weg namelijk bijna de macht over het stuur kwijt.

Pas in een woonwijk in Delft kon de bestuurder tot stoppen worden gedwongen, de politie meldt niet hoe dit is gelukt. De rijbewijs en auto is hij/zij in ieder geval kwijt, ook is proces-verbaal opgemaakt en moet de verdachte een cursus volgen bij het CBR.

Dank aan Fastforward voor de tip!