Aardbeving legt productie autofabrieken stil

Heftige natuurrampen hebben gevolgen voor de economie. Zo ook in Mexico.

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat er eerder deze week een heftige aardbeving heeft plaatsgevonden in Mexico. Veel autofabrikanten hebben een productiefaciliteit in het Noord-Amerikaanse land. Dit tot ergernis van de POTUS, maar dat terzijde. Op diverse video’s is te zien hoe gebouwen als een kaartenhuis ineenstorten. Autofabrikanten nemen de schade op en kijken samen met medewerkers wat te doen.

Zo heeft Nissan de medewerkers naar huis gestuurd. De Japanse autofabrikant heeft de productie stilgelegd en doet momenteel onderzoek in de fabriek naar de veiligheid. Ook Volkswagen heeft een inspectieronde gedaan. De schade bleek echter mee te vallen en de medewerkers konden al gauw het werk hervatten. Naast Volkswagen, werd de productie bij de Audi-fabriek tevens tijdelijk gestaakt.

De fabrieken van Fiat Chrysler, Toyota en General Motors hebben geen schade ondervonden naar aanleiding van de aardbeving. De autofabrikanten houden de situatie nauwlettend in de gaten. (via Autonews)