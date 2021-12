GM geeft Tesla een lekkere steek onder water met Hummer

Amerikaanse pickup-bouwers die elkaar lekker trolleren, het levert geinige easter eggs op. Zo ook in de nieuwe Hummer EV, waar GM een geintje richting Tesla in heeft verstopt.

Tot ongeveer twee jaar geleden zouden we zeggen dat de pickup truck nog steeds het meest fossiele autotype ter wereld is. Terwijl de hele wereld veranderd zijn dat nog rasechte ouderwetse werkpaarden. Ook dat zouden milieuorganisaties niet zo erg vinden als het niet zo ongeveer ’s werelds meest verkochte voertuigen waren. Ford verkoopt nog steeds een gigantisch aantal F-150’s en RAM, Chevrolet (Silverado) en vele anderen slijten enorm veel pickups, vooral in de VS.

Elektrische pickups

In die twee jaar is er echter veel veranderd. Ineens heb je vier potente volledig elektrische pickup trucks die zeer binnenkort op de markt verschijnen. Nieuwkomers Rivian en Tesla gaan de strijd aan met de gevestigde orde GMC en Ford. Rivian en Ford kiezen met hun R1T en F-150 Lightning vooral voor doorbouwen op de pickup truck die we al kennen, Tesla gaat met de Cybertruck het hele concept pickup truck opnieuw uitvinden en GM zit er met hun GMC Hummer EV een beetje tussenin.

GMC Hummer EV

De GMC Hummer EV is namelijk bepaald niet een GMC Sierra met een batterij onder de vloer. Officieel is het een GMC, maar het lijkt erop dat vooral de naam Hummer de marketing moet verzorgen. De ironie daarvan lijkt duidelijk. Maar die ietwat futuristische insteek lijkt bij de Hummer EV ook het werk te moeten doen. Het is net even iets anders dan de gemiddelde pickup truck.

Rivaliteit

Daarmee zou je de auto toch meer bestempelen als een Cybertruck-rivaal dan een F-150- of R1T-rivaal. Dat lijkt GM zelf ook te denken. In de GMC Hummer EV heeft GM een geinige steek onder water naar de Tesla Cybertruck verstopt. Daarvoor moet je goed zoeken in het grote scherm van de Hummer. Fabrikanten leveren pickups vaak met auxiliary-aansluitingen, dat zijn knoppen die pas werken als je zelf een lichtbalk of andere elektronica aansluit. De Hummer heeft die auxiliary-functie in het scherm zitten. Vervolgens kun je zelf een icoontje en naam kiezen zodat je niet vergeet welke knop wat doet. GMC heeft veel easter eggs rondom de maan en ruimtevaart in de Hummer EV verstopt, maar dus ook een Hummer die een Cybertruck als klimwand gebruikt.

Het is maar een klein plaatje met maar een klein stukje van de Cybertruck, maar je ziet duidelijk dat het een Cybertruck is:

Humor! Tenminste, we hopen maar dat Tesla de humor ervan ook in ziet en wellicht wel een steek naar GM of de Hummer in de software van de Cybertruck stopt. Het is niet voor het eerst dat fabrikanten van pickups spreekwoordelijke scheetkussens op spreekwoordelijke stoelen leggen, ook RAM heeft wat geinige easter eggs op de RAM 1500 TRX geplaatst. (via Cybertruck Owners Club)