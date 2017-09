Lezersvraag: wat was jouw hoogtepunt van de IAA?

Op de Duitse autobeurs stonden enkele gave primeurs.

Het was de beurs van de -gaap- crossovers, maar gelukkig stond op de IAA in Frankfurt ook genoeg leuk spul.

Audi presenteerde er de nieuwe RS 4 Avant. In mijn ogen een kleine tegenvaller, want de vorige generatie was in mijn ogen een stuk mooier. Mercedes had de AMG Project One. De krankzinnige hypercar met bizarre specificaties. Bentley had een gloednieuwe generatie Continental GT meegenomen. In het echt nóg mooier dan op de foto. Porsche trok de aandacht met de nieuwe Cayenne, maar eigenlijk liep iedereen naar de knotsgekke GT2 RS. En Mercedes had zo’n beetje het complete gamma meegenomen, inclusief de X-klasse en de gefacelifte S-klasse.

Gelukkig was het niet alleen maar Duits of VAG. Zo toonde Renault ballen, om in het hol van de leeuw de Megane RS te presenteren. Dacia vierde het succes van de Duster met een gloednieuwe generatie. Jaguar had de E-Pace, een kleinere F-Pace, maar dan lelijker. Check alle primeurs in DIT overzicht. Nu is het tijd om terug te blikken.

Ik vind het lastig om één hoogtepunt te noemen. Ik vond de Bentley Continental GT tof, de AMG Project One bizar en de 911 GT3 Touring Package maakte hebberig. De nieuwe M5 was leuk om te zien, maar ‘mooi’ hoor je mij niet zeggen. Als ik MOET kiezen, dan ga ik voor de AMG Project One. Het ligt ongetwijfeld voor de hand, maar hoe bizar is het om de aandrijflijn van een F1-auto naar een straatauto te brengen.

Deel jouw hoogtepunt(en) in de comments. Even het geheugen opfrissen? Check HIER alle IAA 2017-artikelen, of leun achterover en bekijk (nog eens) rustig onze beursvideo’s.