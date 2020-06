AB Flashback: Audi A8L met chauffeur

Koninklijk vervoer heb je met een Audi A8L met chauffeur.

Enkele jaren geleden kon @wouter ervaren hoe het is om koning Willem-Alexander te zijn. Nee, ons aller Wouter ging geen lintjes knippen of op staatsbezoek. Hij nam achterin plaats van een luxe Audi A8L. De koning gebruikt een dergelijk model als vervoer in Nederland.

Hoe bevalt dat nu, achterin vertoeven in zo’n Audi A8L terwijl een chauffeur je rondbrengt? Je ziet het in deze Autoblog Flashback.