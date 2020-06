AB Flashback: Maserati GranTurismo Sport

De meest begeerlijke Maserati van de afgelopen jaren.

Maserati heeft de GranTurismo zeer lang geproduceerd. Eind 2019 was het dan zover. De allerlaatste GT rolde van de band in Italië. Acht jaar geleden reden we met de toen nog nieuwe Maserati GranTurismo Sport. Dat was in 2012 de opvolger van de GranTurismo S.

460 pk uit een natuurlijk ademende 4.7-liter V8. Een feest van een aandrijflijn. De GT was nooit een lichtvoetige auto en het interieur is inmiddels flink gedateerd. Maar wat maakt het uit. Die soundtrack maakt alles goed.

Ga met ons mee, achter jaar terug in de tijd. Het moment dat we voor het eerst kennis maakten met de Maserati GranTurismo Sport. En ja, jij gaat na het zien van de video Marktplaats aanslingeren op zoek naar een occasion. We geven je groot gelijk.