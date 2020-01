AB Gemist: BMW M3-light, Peugeot 508 SW met 225 pk en meer

Dit gebeurde deze week op het gebied van video's op Autoblog.nl!





We hebben weer een lekker divers weekje achter de rug. Liefhebbers van praktische, doch vlotte Fransozen kwamen aan hun trekken. Zo ook Mijn Auto’s met heel divers geweld. Aan de ene kant een heerlijke youngtimer in vorm van een Mercedes C32 AMG, aan de andere kant een getunede Volkswagen Up! met 140 pk. In onze Autoblog Garage kreeg de Suzuki Swift een hagelnieuw onderstel van AST.

Verder hadden we een rij-impressie met de BMW M340i volgens AC Schnitzer. Het voorlopige 3 Serie topmodel werd kreeg de puntjes op de I van de Duitse tuner en wij reden ermee. Kijken die video, al kijk je na het zien nog meer uit naar de komst van de BMW M3/M4.

Maandag 20 januari – Peugeot 508 SW HYbrid rijtest

Dit is een 508 in stationvorm. In deze rijtest rijden we met de nieuwe HYbrid met 225 pk!

Dinsdag 21 januari – Suzuki Swift – nieuw onderstel

Nadat we de vorige keer nieuwe banden en velgen lieten installeren onder onze Suzuki Swift Sport duurtester, is vandaag het onderstel aan de beurt.

Woensdag 22 januari – Mijn Auto: Mercedes C32 AMG van Mike

Een heuse C32 AMG in deze Mijn Auto. Een C-klasse zoals je ze niet vaak ziet. We reden een rondje om kennis te maken met de auto en zijn eigenaar.

Donderdag 23 januari – Driften met eieren in de kofferbak: gaat dat goed?

Dus jij wil grip in je kofferbak? Dat kan met deze kofferbakmat van Gledring. We testen de mat uit in de praktijk.

Vrijdag 24 januari – AC Schnitzer ASC3 rij-impressie

Dit is de BMW M340i in een AC Schnitzer jasje. De kers op de taart?

Zaterdag 25 januari – Mijn Auto: Volkswagen Up! van Tom

Wederom een VW Up! in een Mijn Auto sessie. En wederom niet zomaar een Up, deze heeft 140 pk!