Schijnveiligheid op de motor?

Zijn al die nieuwe systemen wel zo nodig?





Op de hedendaagse motoren zitten een hoop technische snufjes als ABS, wheeliecontrol en cruise control. Maar hebben we deze hoogstandjes wel allemaal echt nodig? Vroeger, toen de mannen nog van staal waren en de boten van hout, moest men de snelheid nog analoog aflezen. We bekijken de werking van de systemen op motoren en blikken terug naar de oldschool oplossing. Heb je dus liever de Aprilia Tuono V4 met alle hulpsystemen (links op de foto) of zijn voorganger de Tuono V2 (rechts op de foto), waar je het nog zonder een hoop systemen allemaal zelf mocht uitvinden.

ABS

Het Anti Blokkeer Systeem zit vanaf 2016 verplicht standaard op motoren. Al in 1985 werd ABS voor het eerst op motoren geïntroduceerd. De BMW K1000 was de eerste motorfiets met ABS1.

Als je hard remt en de wielen van jouw motorfiets blokkeren wordt de motor onbestuurbaar. Bij een noodstop voorkomt ABS dat wielen blokkeren door de rem op dat moment kort te onderbreken. Zo blijft de motor wel bestuurbaar. Bij een glad wegdek kan dit een nadeel zijn. Als de motor continue het remmen onderbreekt door blokkerende wielen heb je een langere remweg. Nieuw is hellingshoek-ABS, dit zorgt ervoor dat je in een bocht onder een hellingshoek harder kunt remmen.

Hoe we dat vroeger deden zonder ABS? Rem met beleid en breng niet alle remkracht ineens over naar je motor. De remhendel rustig inknijpen is de kunst. Mocht je wiel onverhoopt toch blokkeren laat de rem dan kort los en rem pompend. Een soort handbediende ABS dus.

Traction Control

Traction Control zorgt ervoor dat je achterwiel voldoende tractie houdt. De aandrijving van het voor-en achterwiel worden door het systeem met elkaar vergeleken. Bij een afwijking, door bijvoorbeeld slippen, worden de aandrijfkrachten op het achterwiel afgenomen. Makkelijker gezegd: de motor houdt het gas dicht. Ondergetekende kan uit ervaring mededelen dat dit systeem op een regenachtige dag in combinatie met straatbanden op een circuit ervoor zorgt dat je niet meer vooruit komt.

Een wielspin wordt veroorzaakt door een tekort aan tractie. Het aangedreven wiel, dus het achterwiel, slipt door terwijl dat het vermogen zou moeten doorbrengen aan het asfalt. Dit kun je zonder moderne systemen voorkomen door de banden van jouw motorfiets op spanning te houden, op goede banden te rijden en door met een juiste dosering gas te geven. Ook hier valt weer alles (of in ieder geval veel!) met beleid op te lossen.

Mappings

Bij de meeste motoren kun je tegenwoordig de rijmodus instellen. Dit varieert van simpele opties als standaard, regen en circuit tot meerdere verfijnde modi. Deze ‘mappings’ passen automatisch de gasreactie en de vermogensafgifte aan. Ideaal want zo kun je jouw motorfiets aanpassen aan het weertype en jouw rijgedrag.

Mocht je niet kunnen kiezen uit verschillende rijmodi kun je dit natuurlijk ook op een andere manier regelen. Nadeel is wel dat dit met de oldschool oplossingen niet 1-2-3 aan te passen is. De motor chippen of juist het vermogen beperken heeft invloed op de vermogensafgifte. Wil je de gasreactie regelen kun je de motor een rijker mengsel geven. Meer benzine zorgt doorgaans (met de juiste afstelling) voor meer vermogen en een betere gasreactie. Heb je nog carburateurs zal je met sproeiers en naalden aan de gang moeten. Een injectie-motor kun je de vermogensafgifte beïnvloeden met elektrische computertjes. Deze ‘piggybacks’ manipuleren de informatie van de ontsteking, injectors, lambdasensor en gasklep en geeft deze door aan de injectie. Je kunt natuurlijk ook zelf wat enthousiaster het gas open trekken mocht je jezelf hier niet aan willen wagen.

Oh en voor in de wintermaanden: verkeerd gemonteerde ‘stuurmoffen’ willen er ook nog wel eens voor zorgen dat jouw gashandje iets meer werk moet doen. Dat ze dan vervolgens ook wel eens onbedoeld als cruisecontrol werken omdat de veer van de gashendel niet sterk genoeg is om het gas dicht te draaien is een heel gevaarlijke bijwerking. Pas op met handmoffen monteren!

Wheeliecontrol

Wheelies, de een vindt het maar stom gestuntel en de ander ziet het als een vereiste om jezelf een ‘echte’ motorrijder te kunnen noemen. Wheeliecontrol zorgt ervoor dat je makkelijk een stukje op je achterwiel kan rijden. Het systeem berekent of je niet te ver achterover gaat. Bij veel systemen zoals het APRC bij Aprilia kun je de wheeliecontrol ook nog in verschillende gradaties instellen.

Let op, aan onderstaande uitleg kunnen geen rechten en schadeclaims worden ontleend. Bij het maken van een wheelie is het belangrijk om de knieën tegen de tank te houden. Twee vingers op de koppeling en een gestrekt vingertje op de voorrem. Het belangrijkste: de voet op de achterrem. Vanuit stilstaand gas geven en de koppeling laten schieten en als het goed is moet dan het voorwiel omhoog komen. Gas dicht of een tikje op de voetrem en je zou weer met twee wielen op de grond moeten landen. Verstandiger is het om een ‘wheeliecursus’ te volgen of nog verstandiger: met beide benen -wielen- op de grond blijven staan.

Launch Control

Met Launch Control haal je gecontroleerd het maximale uit je sprint, handig bij het stoplicht. De motor regelt zelf het aantal toeren. Als je bij vol gas de koppeling los laat heb je meteen maximale tractie. Je moet wel zelf blijven opschakelen. Maar in combinatie met een quickshifter is dat niet de grootste uitdaging. De vraag is vooral of je meer dan 5 seconden het gas durft open te houden. Want dan zou je met een perfecte uitvoering toch al dik 130 km/u moeten rijden op de meeste motoren waar launch control op gemonteerd is.

Zelf kun je natuurlijk ook de koppeling van jouw motorfiets beter leren kennen waardoor je weet wanneer deze pakt. Laat op dat moment met vol gas de koppeling los en jij bent de man bij het stoplicht. Als dit anders uitpakt dan je verwacht. Dan hopen we dat jij de tips over wheelies ook hebt gelezen.

Cruise Control

Cruise Control zorgt ervoor dat je met een constante snelheid kunt rijden. Vaak kun je dit systeem met een simpele druk op de knop activeren. Dit systeem is vooral fijn als je lange afstanden rijdt en voorkomt een lamme hand.

Als je beschikt over een vaste hand heb je geen Cruise Control nodig. Er zijn ook allerlei attributen die ervoor zorgen dat je gashendel op dezelfde stand blijft staan mocht je niet over een moderne motor beschikken. Let er hierbij op dat dit systeem de gashendel niet blokkeert.

TPMS

TPMS sensoren zijn sensoren die de bandenspanning van de motorfiets meten. Mocht er een band leeg raken krijgt de rijder hiervan melding op het scherm.

De bandenspanning is natuurlijk zelf simpel te controleren door de druk te meten. Zorg ervoor dat de banden goed op spanning staan. Dit zal de wegligging bevorderen.

Wat kunnen we verwachten

We kijken ook even naar de toekomst. Bosch is als eerste fabrikant bezig met zaken als adaptieve cruise control, dodehoeksensoren en een aanrijdingswaarschuwing. KTM heeft aangekondigd deze technieken vanaf 2021 op bepaalde modellen te leveren.

Allemaal leuk en aardig alle hulpsystemen natuurlijk. Het blijven hulpsystemen en als motorrijder moet je jezelf ervan bewust zijn dat je zelf alert moet blijven. Als je de systemen als hulp gebruikt kunnen ze bijdragen aan de verkeersveiligheid. Al denk ik dat rijgedrag en beleid nog veel belangrijker zijn. Zelf ben ik erg te spreken over de mogelijkheid om rijmodi aan te passen, welke systemen gebruik jij? En waar kan je niet meer zonder?