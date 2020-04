Nee, er komt geen tweezits Audi A3 met een grote spoiler, maar er is een andere overeenkomst tussen die en de Porsche 718 GT4.

Je moet het VAG nageven: sinds oktober 2019 staan hun belangrijke C-segmenters al in het zonnetje. In deze relatief korte periode van 5 maanden zijn alle vier de ‘hatchbacks’ van Volkswagen en dochters op de schop gegaan. Allereerst de Golf, toen de Skoda Octavia, de SEAT Leon beet het spits af voor 2020 en in maart, bij wat de autoshow van Genève had moeten zijn, een nieuwe Audi A3.

Achterstand

De Audi A3 had die vervanger wel nodig. Het uitgaande model had ten tijde van zijn introductie – in 2012 – prima techniek aan boord, maar ondertussen heeft Audi met name hun interieurs compleet op de schop genomen. Bovendien hebben Mercedes met de A-Klasse en BMW met de 1 Serie moordende concurrentie in het C-segment. De achterstand moest ingehaald worden. En het werkt: de A3 is op een veilige manier in het nieuw gestoken. Naast de nodige updates van binnen en vanbuiten prijkt het gloednieuwe interieur nu ook in de A3.

Versnellingspook

Iets waar zowel de Golf, Octavia, Leon als A3 nu mee uitgerust worden, is de nieuwe automaathendel. Autofabrikanten beseffen steeds meer dat de oude ‘Amerikaanse stijl’ T-vormige hendel helemaal niet meer hoeft in deze tijd. Mercedes ruimt bijvoorbeeld de middenconsole helemaal op en plaatst een knipperlichthendel-achtige hendel aan het stuur. De nieuwe automaathendel van VAG zit wel op de plek waar je hem verwacht, maar is een veel kleiner ding. Op zijn eigen manier ook opgeruimd en omdat dit trucje al voorgedaan werd door de Porsche 992, kun je een vergelijking maken met Porsche in je 25.000 euro kostende hatchback.

Zelf roeren

Maar er is nog een Porsche-vergelijking. Bij de Audi A3 kon je de nieuwe automaathendel al aanschouwen op de persplaatjes, want de auto is op de afbeeldingen uitgerust met de S Tronic automaat. Slingerde je de auto in deze eerste periode echter door de configurator, dan had je niks aan die nieuwe hendel. Op de optielijst stond louter een handbak. Net als de 718 Cayman GT4 dus! Nou is het bij laatstgenoemde een manier om van de Cayman GT4 een geniale stuurmansauto te maken, maar Porsche belooft dit jaar nog de GT4 en Spyder uit te rusten met een Porsche DoppelKoplungsgetriebe: hun PDK met dubbele koppeling. Ook dat is het geval bij de Audi A3: al is het niet om dezelfde reden, ook de A3 kun je vanaf nu bestellen met een zeventraps S Tronic-automaat met dubbele koppeling.

Geld

Qua prijzen moet je dan iets dieper in de buidel tasten, maar het verschil is nihil. De basis-A3 (momenteel de 35 TFSI) kost 36.850 euro, de versie met S Tronic kost 37.950 euro. We zeggen momenteel de basis-A3, want een 30 TFSI (1.0 driecilinder) met een prijskaartje van 34.400 euro komt nog en die kun je binnenkort bestellen met beide transmissies. Ook een A3 30 g-tron op aardgas is onderweg.

Wanneer die basisversie komt is niet bekend, maar wie een net iets dikkere 150 pk sterke benzinemotor (35 TFSI) of een tweeliter diesel (30 TDI) wenst kan de Audi A3 per direct bestellen met zowel de handbak als de S Tronic. Dan staat de auto voor je klaar in juli.