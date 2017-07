AB-lezer ontwerpt pardoes een BMW

En het is geen half werk!

Onlangs ontwaarden we op autojunk een upload van Bart Heijt. Het onderwerp van de foto’s was een kleine stadsflitser van BMW met de naam i1. Maar die bestaat toch helemaal niet? Klopt, het gaat hier dan ook om een gedachtenoefening over hoe een eventuele i1 er uit zou kunnen zien.

Er is duidelijk het nodige werk gestoken in het concept. Het kleine karretje zou niet direct misstaan in de futuristisch ogende i-familie van BMW. Voor ons voldoende reden om Bart eens te ondervragen waarom hij zich geroepen voelt om het werk van Domagoj Dukec te doen.

Bart blijkt vorig jaar afgestudeert te zijn aan de Scuola Politecnica di design (SPD) in Milaan. Hij deed daar een master Transportation and Car Design. Bart was van mening dat er nog een compact voertuig in zijn portfolio ontbrak. Zodoende ontsproot aan zijn design-brein het idee om een klein broertje van de BMW i3 (rijtest) te tekenen. Na enkele positieve reacties op de eerste schetsen soepjes, besloot de Bart het concept verder uit te werken in 3D. Daarbij heeft hij ook nagedacht over hoe de i1 daadwerkelijk in het moderne BMW-gamma zou passen. We laten de designer zelf aan het woord:

“Het idee was een volledig elektrisch compact stads autootje te ontwerpen voor BMW met de styling karakteristieken van de “i” lijn voor de nabije toekomst, zeg 2020-2025. Het uitgangspunt was om de auto een sportief, stoer maar toch aaibaar karakter mee te geven. Voor het design van de i1 heb ik bewust gekozen voor een product design approach. Hiermee bedoel ik de wat meer gedefinieerde vlakken met afrondingen en de doorlopende lijnen bijvoorbeeld, die de voorlampen via het bodywork verbinden met de achterlampen. Een thema dat over de hele auto terug te vinden is, ook in het interieur.

Hierdoor oogt de auto een beetje boxy maar stoer. Enkele features van de i1 zijn laser koplampen, volledig led DLR verlichting, transparante zonnencellen in het dak voor het opwekken van extra stroom, achterwiel aandrijving, en een carbon fiber monocoque zoals de i3. De batterijen zitten in de vloer verwerkt. Ook typerend aan de zijkant van de i1 is het logo waarin een sensor zit voor het keyless-go systeem.

Zoals bij de andere i-modellen is ook de aerodynamica belangrijk. Door de grote luchtinlaat aan de voorkant wordt de luchtstroom onder het blauwe bodywork gedeelte door via de zijkant naar de achterkant geleid. Aan de achterkant zit een grote diffuser. Door het open karakter van de achterkant is de achterwiel ophanging zichtbaar. De spoiler op het dak is ook een eyecatcher die optisch lijkt te zweven op de glaspartij. De voorkant van de i1 heeft een typerende transparante ‘motorkap’ waaronder een deel van de ophaning van de voorwielen zichtbaar is. Hierdoor wordt het stoere en sportieve karakter van de i1 extra benadrukt.”