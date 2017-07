Ricciardo: vanaf Hongarije gaan we vlammen

We moeten vlammen, we moeten vlammen, fik erin, sneuveling als een bomba.

Daniel heeft aan een tafel gezeten in gezelschap van iemand met een voice recorder. Hij zei een paar dingen over de RB13, mogelijke gridstraffen later in het jaar en zijn kansen in Oostenrijk.

De interviewer van Formula1.com vroeg de Australiër onder andere naar de tekortkomingen van de RB13 ten opzichte van de concurrentie. Dat de auto nog steeds wat tekort komt op het rechte stuk dat weten we, maar hoe zit het met het chassis en de aero? Volgens Danny-Ric is de de RB13 inmiddels best oké in de snellere bochten, maar kunnen de concurrenten hun auto’s nog steeds met meer snelheid de bocht in gooien. Daar moet dus nog wat aan gewerkt worden.

Desalniettemin is Ricciardo positief over de vooruitgang die Red Bull geboekt heeft gedurende dit seizoen. Hij trekt een parallel met vorig seizoen, toen het team aan het eind van het jaar ook in de buurt kwam van Mercedes. De honeybadger heeft zijn pijlen op de korte termijn gericht op Budapest. Volgens hem heeft Red Bull een goede kans om daar hoge ogen te gooien dankzij de karakteristiek van de baan en enkele updates die nog in het vat zitten. Het F1-circus doet het land van de goulash over drie weken aan.

Een ander interessant puntje is dat van de eventuele gridstraffen voor technische malheur die Red Bull wellicht later dit seizoen nog te wachten staan. Ricciardo’s landgenoot en voorganger Webber gaf onlangs nog aan dat hij liefst een einde ziet komen aan deze straffen. Nu de teams écht nog maar vier motoren mogen gebruiken per jaar, geeft Ricciardo toe dat gridstraffen waarschijnlijk onvermijdelijk zijn naarmate het jaar vordert. Dit weekend gebruiken zowel Max als Daniel bijvoorbeeld hun vierde MGU-K unit, nadat Renault vrijdag een probleem ontdekte met de (nieuwe) unit in Daniel’s auto. Een vijfde unit gebruiken zou leiden tot een gridstraf van 10 plaatsen.

Daniel geeft echter aan dat, mocht het zover komen, ze de gridstraf incasseren op een circuit wat Red Bull sowieso niet ligt, zoals bijvoorbeeld Monza. Zo kunnen ze hun kansen maximaliseren in races waar de RB13 wel geschikt voor is, zoals de race Singapore.

Tenslotte babbelt Daniel nog even over zijn kansen in de race van vandaag. Dat wordt echter een lastig verhaal volgens Max’ teamgenoot. Red Bull was in de vrije training niet snel in de long runs. Hoewel Ricciardo denkt dat het team vooruitgang heeft geboekt met de setup op dat vlak, wordt het in een droge race waarschijnlijk moeilijk de Mercs en Rari’s partij te bieden. De hoop is derhalve gevestigd op een bakje water.