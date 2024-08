AB-lezer reist met gezin naar Italië in Ferrari 612 Scaglietti

Een van de leuke dingen van autoblog is dat wij benzinehoofden andere bezinehoofden hun dikbolides gunnen en genieten van de avonturen met deze dikbolides. Zo reisde een AB-lezer met zijn Ferrari 612 Scaglietti naar Italië op vakantie!

Onlangs kregen wat Spyshots in de mail van AB-lezer Ferrarizestwaalf. Uiteraard zijn spyshots altijd welkom voor ons platform autoblog spots. Soms kunnen we daardoor zelfs heet nieuws brengen. Maar wat in dit geval meer tot de verbeelding sprak, was dat ‘zestwaalf’ ook meteen wat kiekjes meezond van zijn…euhm…zestwaalf. Wat in dit geval gelukkig geen eufemisme is, maar een verwijzing naar de Blue Tour de France Ferrari vierzitter van deze held.

Met een Ferrari V12 naar Italië rijden met je gezin in touw voor de vakantie. Dat is gekkenwerk toch? Grappend vroegen wij naar de benzinebonnetjes. Maar volgens de eigenaar valt het verbruik heel erg mee. Daarbij: het was kennelijk de tweede keer dat de beste man deze rit ondernam. Het verbruik is volgens hem op zo’n lang stuk een welhaast ongelooflijke 1:8 à 1:9. Shell V Power weliswaar. Maar goed, dat slokt de 944 ook en die heeft circa 10 pk (ik vind de auto nog steeds heel tof, maar het vermogen is mager).

Ondanks een misplaatste opmerking van ondergetekende met de vraag of zestwaalf wist dat er naast het rempedaal ook een gaspedaal zit, stuurt Ferrari zestwaalf ons nu zelf zijn relaas over de gave trip met de Italiaanse exoot. We moeten zijn woord er voor aannemen.

Maar dat doen we graag. Niet alleen uit vertrouwen voor de medemens en AB-lezers in het bijzonder. Maar natuurlijk ook omdat we allemaal willen denken en geloven dat het gewoon kan, zo’n V12 inzetten als vakantiemobiel. Lezen dus en maar vast kijken of er toevallig nog iets op Marktplaats staat:

Na een leuke discussie over de vraag of het milieutechnisch verantwoord is om met een Ferrari naar Italië te rijden, besloot ik mijn avonturen met je te delen. Laten we eerlijk zijn: als je een Ferrari hebt, laat je de BMW toch lekker thuis staan! (er is ook een 520, red). Twee jaar geleden waagde ik de sprong en maakte mijn eerste rit met de Ferrari, net na de aankoop en een grondige keuring bij Forza Service. Spannend? Zeker weten! Alex van Forza Service gaf me nog een gouden tip: “Sluit een ANWB-lidmaatschap af.” Dat bleek geen overbodige luxe. De eerste rit twee jaar geleden was een feest. Wat een beest van een auto is het toch! Maar ja, Murphy’s law kwam om de hoek kijken. We reden over een klapband van de voorligger en prompt scheurde de stuurbekrachtiging slang. Gelukkig kon de Ferrari-dealer in Brescia ons snel weer op weg helpen. Een avontuur en een verhaal rijker! Bij de tweede rit was de Ferrari net in topvorm gebracht door Forza Service, compleet met nieuwe riemen en bougies. Vol vertrouwen, maar met een gezonde dosis spanning, begonnen we aan de 1200 km rit. Wat betreft de bagageruimte is de Ferrari 612 echt een genot, genoeg ruimte voor een gezin van vier als je de twee beschermplaten weghaalt. We overnachtten in Seefeld en gingen daarna door naar Lazise aan het Gardameer, waar mijn vrouw weer een plekje met een overdekte garage had geregeld. Lekker praktisch, zo’n garage aan het Gardameer met al die hagelbuien. We vertrokken met een volle tank van 110 liter, want ik tank altijd Shell V-Power. Dat maakt echt een wereld van verschil bij deze motor. Halverwege was mijn tank een kwart leeg. Wetende dat ze in Italië sowieso geen V-Power hebben en twijfelend of ze het in Oostenrijk wel hadden, besloot ik bij te tanken. Mijn verbruik? 1 op 8, bijna 1 op 9. Prima score voor een Ferrari, toch? Is het de moeite waard om met een gezin en een Ferrari naar Italië te rijden? 100% ja! Of ik het weer zou doen met de BMW die 1 op 10 rijdt? Nee hoor, de Ferrari-ervaring is onbetaalbaar en kost je echt geen duizenden liters om er te komen. Enkel bij de Brennerpas was het verbruik hoger. Heb ik als een opa gereden? Nee, mijn gemiddelde snelheid lag tussen de 140 en 160 km per uur. Ik ben geen scheurneus en heb een gezin waar ik enorm van hou. Dus, mocht je twijfelen om met je Ferrari zo’n rit aan te gaan, kan ik enkel volmondig ja zeggen. Met een knipoog en een groet, Ferrarizestwaalf

Resteert ons slecht een ding, wat natuurlijk ‘waarvan akte’ zeggen is. Waarvan akte. Dank voor het delen van je vakantieverhaaaaaaal.