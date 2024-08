Zo goedkoop is een Corvette op Marktplaats

Hoeveel kost dat nu eigenlijk nog op Marktplaats, zo’n plastic pimpmobiel? Wij zochten de goedkoopste Corvette op Marktplaats!

De nieuwste Chevrolet Corvette heeft ruim 1.000 pk. Ongeloofeloos. Maar ja, om met al die EV’s mee te kunnen moet je wel van goede huize komen tegenwoordig. Een beetje Tesla verplettert tegenwoordig alle sportwagens van 10 jaar en ouder bij het stoplicht. Op snelheid is het een ander verhaal, maar toch.

Nu is pure snelheid voor een auto op de openbare weg nooit echt mijn ding geweest. Een beetje power is leuk, maar het gaat om beleving natuurlijk. Je bent immers niet op het circuit aan het boenderen waar elke seconde volgas of vol op de rem is. Een weg een beetje vloeiend veroberen in een fijn sturende auto, eventueel met een open dakje, dat is wat je wil.

Goede kandidaat om dat te doen is een Corvette. Ja, ja, de puristen halen de neus op. Maar stiekem, is het best een gaaf ding. Licht, bonkige V8 die relatief zuinig en goed houdbaar is, achterwielaandrijving en tot de vorige generatie de motor voorin. Super scherp is het allemaal niet, zeker niet tot en met de C3. Maar vanaf de C4 is het allemaal al een stuk beter voor elkaar.

Dat komt goed uit, want de C4 is momenteel ook de goedkoopste op Marktplaats. Wij vonden deze unit die nog geen vijf cijfers kost; 9.500 Euro. Het is een wit exemplaar uit 1985, het tweede jaar voor de C4. Onder de kap een 5.7 small block V8 met 250 pk, gekoppeld aan een automaat. Mjah, een latere ZR-1 met Lotus-goodies is natuurlijk leuker. Maar ja, die zijn er niet voor bargain basement prijzen.

Pratende over basements, zo te zien komt de Corvette ook uit een opslaghok. De eigenaar geeft aan er niet meer mee te rijden en dat de auto altijd binnen heeft gestaan. Nu is dat qua roest van de carros om voor de hand liggende redenen in dit geval minder belangrijk. Maar ja alles slijt natuurlijk als een auto buiten staat…

De eigenaar heeft niet echt moeite gedaan de auto vast te leggen op de gevoelige plaat. Dus dit is een van die zeldzaam wordende advertenties met vier iPhone kiekjes. De eigenaar volstaat met de mededeling dat de auto goed loopt. Waarvan akte. Koop dan?