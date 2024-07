Oproep: deel je vakantiefoto’s en win een Powerslide Training

We zien jullie vakantiespots graag weer verschijnen op Autoblog Spots.

Dit weekend is in alle regio’s de zomervakantie losgebarsten, dus het is de hoogste tijd voor ons jaarlijkse oproepje. Ook dit jaar zien we namelijk weer graag jullie vakantiekiekjes op Autoblog Spots verschijnen.

Dat mogen allerlei soorten spots zijn, of het nu een hypercar is uit het Midden-Oosten of een half vergane Fiat 500. De leukste spots zullen we dan bundelen in een of meerdere overzichtsartikelen, zodat de vakantiespots de aandacht krijgen die ze verdienen.

Deze keer hebben we ook weer een mooie prijs. Onder de uploaders verloten we random een Powerslide Training bij BMW Driving Experience. Tijdens deze training van een halve dag leer je een 180 graden slip, driften en doe je een slalom competitie.

Wil je graag kans maken? Upload dan je vakantiespots en vermeld in de beschrijving #vakantiespot2024. Daarvoor heb je nog de hele zomer de tijd, zodat iedereen de kans heeft om zijn vakantiekiekjes te delen. Mocht je deze zomer in Nederland blijven dan zijn je foto’s natuurlijk ook nog altijd van harte welkom op Autoblog Spots!

Headerfoto: de Ferrari 612 Scaglietti van Autoblog-lezer @ferrarizestwaalf