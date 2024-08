Tesla Model 3 ramt huis in Elst

Iemand was iets te enthousiast met het gaspedaal van zijn Tesla.

Wakker worden omdat er een auto tegen je huis knalt, daar word je niet vrolijk van. Dit is nu al de tweede keer deze week dat er zoiets gebeurd. Zondag ramde een minderjarige met een Mini een huis en nu deed een jongeman met een Tesla Model 3 hetzelfde.

Het Gelderse Elst werd vannacht opgeschrikt door dit incident. De Tesla-rijder verloor de macht over het stuur, knalde tegen een boom en daarna tegen het huis. De bewoners hebben dus nog geluk dat de auto niet in één keer tegen het huis was gereden, want dan was de schade waarschijnlijk nog groter.

Gelukkig raakte er niemand gewond, maar de Tesla is uiteraard flink beschadig en in de gevel van het huis zit een gapend gat. En hoe is het met de boom…? Nou, slecht, want die moest omgezaagd worden. Die was gespleten en de brandweer was bang dat deze om zou vallen.

De fotograaf meldt dat de bestuurder nog jong was, maar het lijkt erop dat het deze keer niet om een joyrider ging, zoals eerder deze week.

Foto: Roland Heitink / Persbureau Heitink