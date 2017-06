Abarth 695 Rivale is een sexy bommetje

En het ding heeft ook nog iets met boten te maken.

Om te vieren dat botenmerk Riva dit jaar alweer 175 kaarsjes uitblaast heeft Abarth een speciale versie van de 695 op de markt gebracht. Deze Rivale is gelimiteerd leverbaar met vast of open dak en de meest in het oog springende feature is natuurlijk de two-tone lak in de kleuren Riva Sera Blue en Shark Grey. Die twee tinten worden afgetopt met een aquamarine streepje.

Verder krijgen de deurgrepen en andere details een satin chrome finish. De 1.4 onder de kap levert 180 pk bij 250 Nm, op een gewicht van 1.045 kg. Daarmee is een topsnelheid van 225 km/u mogelijk en de 0-100 km/u sprint zit er in 6,7 seconden op. Hoe zo’n rappe Fiat 500 rijdt check je overigens in onze rijtest.

Het interieur wordt aangekleed met carbon en blauwe bekleding. Het dashboard wordt desgewenst verfraaid met mahoniehout en voor de link met bootjes wordt een handgeschreven typeplaat met een tekst naar keuze op de Abarth geschroefd. Naast de Rivale komt er ook een Rivale 175 Anniversary die in nóg kleinere oplage wordt gebouwd. Deze versie krijgt onder meer andere velgen, logo’s en en voorstoelen die worden opgetuigd met zwart en blauw leder.