Gave Abarth 1000 SP one-off heeft maar één nadeel - Autoblog.nl

Het nadeel van deze Abarth 1000 SP one-off is dat je hem wil hebben. En dat kan niet.

Als je denkt aan Abarth, denk je waarschijnlijk aan gepeperde Fiats. Dat is wat ze nu voornamelijk doen, enkel op basis van de Fiat 500 en 124 trouwens. Maar voordat Abarth het performance-label van Fiat werd, was het een zelfstandig merk.

Sport Prototipo

In 1966 was er de Abarth 1000 SP. SP staat trouwens niet voor een Ferrari-esque speciale editie, maar voor Sport Prototipo. Het sportautootje moest het vooral hebben van een extreem laag gewicht. Ook de motor hoefde dus niet zo groot zijn. 1000 SP staat dus min of meer voor het aantal cc dat de motor had.

Revival

Het is dit jaar 55 jaar geleden dat de Abarth 1000 SP werd onthuld en dat gaf de Heritage-afdeling van Abarth het idee van een revival. Dit is het resultaat, in de foto’s geparkeerd naast het origineel. De basis laat zich vrij snel raden door het brede koetswerk en de voorruit.

De naam ‘Alfa Romeo 4C’ wordt nergens genoemd door Abarth, maar als je het hebt over een auto die er zo uitziet met een viercilinder 1.742 cc grote motor achter de bestuurder met 240 pk, dan kun je maar één conclusie trekken. Het is dan ook vooral het plaatwerk waar Abarth hun werk heeft gedaan. Toch zijn er een paar technische hoogstandjes, zoals driehoekige ophanging aan de voorkant en MacPherson-ophanging achteraan.

Helaas

De nieuwe Abarth 1000 SP wordt voorzichtig gepresenteerd, wat het gewicht dus een groot geheim maakt. Dan is er nog de grote olifant in de kamer: er is maar één exemplaar en daar blijft het momenteel bij. Een prijs is er dus niet, je mag hem niet kopen. De auto gaat voor promotionele doeleinden gebruikt worden. Of de Abarth 1000 SP one-off daarna nog een eigenaar vindt, is niet bekend.