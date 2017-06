Een (redelijk) subtiele Brabus: het bestaat!

Uiteraard krijgt de koper wel een paar extra pk's in z'n E-klasse Wagon.

Geen taxigrappen in de titel want daar zijn jullie veel beter in dan ik, dus we gaan maar meteen naar de broodnodige info. Vrijwel alle leverbare benzine- en dieselmotoren in de E-klasse kunnen door Brabus worden opgekieteld en voor de oogsnoep zorgen velgen tot 21 inch in combinatie met de bodykit. Die laatste zou in de windtunnel zijn ontwikkeld voor nog minder weerstand en uiteraard veel meer downforce, al nemen we dergelijke claims vaak met een korreltje zout.

Het koetswerk gaat 30 mm omlaag dankzij Air Body Control luchtvering en voor meer oomph zorgen verse enen en nullen voor het motormanagement. Zo gaat de E200 naar een gezonde 225 pk en 330 Nm. De E250 krijgt nu 245 pk en 400 Nm (+ 34 pk en 50 Nm) en gaat daarmee in 7 tellen van 0-100 km/u. De top ligt bovendien op 245 km/u. De boys in Bottrop hebben ook een kitje in de aanbieding voor de E43, die van 401 naar 450 pk gaat bij een koppel van 570 Nm. Daarmee duurt de standaardsprint 4,4(!) seconden.

Speciaal voor de taxichauffeurs -doet ‘ie het toch!- nog even de dieselspecs. De E220d gaat naar krijgt er een handjevol pk’s en NM’s bij, maar interessant wordt het bij de E350d. Die versie gaat naar 309 pk en 720 Nm voor een standaardsprint in 5,7 seconden.

Verder verzorgt de tuner/fabrikant een gaver uitlaatgeluid inclusief knopje voor nog meer sound en het interieur kan geheel naar wens worden aangekleed. Verder genieten doet u in de uitgebreide gallery! Voor het nog snelle spul is het raadzaam om een E63 of E63S te overwegen, prijzen staan hier.