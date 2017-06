Toto Wolff: “we hebben Ferrari echt verslagen in Canada”

Maar de omstandigheden hielpen ook een handje, of niet Toto?

De Duitse renstal blies na de eclatante overwinning van Hamilton hoog van de toren. Het team had zich 10 dagen lang 24/7 in het zweet gewerkt om de matige vorm van de afgelopen races een draai in de goede richting gegeven. Bij de GP van Canada leek het er gisteren inderdaad op dat het lek boven is en dat het team weer ouderwets meedoet om de knikkers. Volgens Wolff staan de zaken er dan ook goed voor:

“I think we had a very good car today, a solid car. Sebastian [Vettel] was unfortunate to have a bit of wing shaved off by Max. I think we were good in pace today, even with the Ferraris. You heard that they were struggling for grip and had a temperature problem and if you run in traffic everything is just a magnitude with problems being multiplied. The team was flat-out. I said it before that we were running on 24/7 shifts, there was no weekend off,”

Toch moeten we een kanttekening bij deze jubelstemming plaatsen. Even los van de prestaties van Hamilton had Vettel natuurlijk botte pech dat zijn voorvleugel sneuvelde na een lichte touché met ons Max. De Duitser moest zich na een lange pitstop een weg door het veld zien te banen en hij kon een mooie klassering feitelijk al na de eerste bocht op z’n buik schrijven.

Kimi Raikkonen had na een korte opleving in Monaco weer een ouderwets mellow dagje, al hielpen de problemen met zijn remmen natuurlijk niet mee. Toch zijn we benieuwd hoe de verhoudingen liggen als beide teams (Ferrari en Mercedes) weer op volle oorlogssterkte aan de kop van het veld te vinden zijn.

Overigens nog een interessant en opvallend puntje: Max Verstappen die gisteren in de eerste rondes vrij gemakkelijk een gaatje sloeg ten opzichte van Valtteri Bottas. Daaruit willen we niet de conclusie trekken dat Red Bull sneller is dan Mercedes, maar onder normale omstandigheden zou de Fin z’n auto toch vrij vlotjes voorbij de RB13 van Max hebben kunnen prikken, niet waar?