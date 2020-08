Abarth zoekt 4.000 kopers voor ‘exclusieve’ modellen

Er zat nog wat melk in de kan. Iemand interesse in een Abarth 595 Scorpioneoro of Monster Energy Yamaha editie?

Italianen zijn heel goed in bepaalde dingen. Ze hebben een heerlijke keuken. Ze maken prachtige auto’s. Ze ontwerpen mooie kleding en hebben verstand van goede koffie. Italianen zijn ook koning op het gebied van marketing. Of het nu om Ferrari, Lamborghini óf in dit geval de Fiat/Abarth 500 gaat. Speciaaltjes uitpoepen kunnen ze als de beste.

Dat gezegd hebbende. De 500 mag dan inmiddels bejaard zijn, het uiterlijk oogt anno 2020 nog steeds een dikke prima. Dat hebben ze toch goed voor elkaar. Door de jaren heen zijn er ontzettend veel speciale varianten op die 500 verzonnen. Daar komt geen eind aan. Fiat kondigt nu niet één, maar meteen twee speciale uitvoeringen aan op basis van de Abarth 595.

Abarth 595 Scorpioneoro

Toch even twee keer kijken hoe je dat goed schrijft, Scorpioneoro. Dit model is een eerbetoon aan de A112 Abarth “Gold Ring” uit 1979. Ook wel bekend als de Targa Oro. Herkenbaar aan zijn zwarte voorkomen en gouden accenten. Fiat gaat er 2.000 van maken. Op aanvraag kun je hem ook krijgen in de kleuren Podium Blue, Racing White en Record Grey.

De 1.4 T-Jet turbomotor heeft 165 pk. Het model is te krijgen met een gewone versnellingsbak, maar ook met een gerobotiseerde sequentiële transmissie. Laatstgenoemde heeft tevens flippers achter het stuur.

Abarth 595 Monster Energy Yamaha

Dit model is natuurlijk een knipoog naar de motorsport. Ook van deze auto worden er 2.000 gemaakt. Met dit model staat Fiat stil bij de samenwerking die ze al jaren hebben met Yamaha. De blauwe kleurstelling is geïnspireerd op de 2020 Monster Energy Yamaha MotoGP’s YZR-M1. Is dat blauwe en zwart nu niet je ding, dan kun het model ook in volledig zwart krijgen. Ook hier is weer sprake van 165 paarden uit dezelfde motor, net als dezelfde opties voor de gewenste versnellingsbak.

Uniek aan deze uitvoering is de Koni-achtervering, met Frequency Selective Damping (FSD) -technologie om de wegligging nog strakker te maken. Het zal ongetwijfeld een heerlijke gooi- en smijtauto zijn geworden.

Beschikbaarheid

Omtrent de beschikbaarheid van de Abarth 595 Scorpioneoro en Monster Energy Yamaha uitvoeringen bestaan nog wat vraagtekens. Fiat Nederland kan nog niet zeggen of de modellen naar ons land komen. Ongetwijfeld peilen ze eerst of er überhaupt voldoende animo is. Zodoende is een prijs ook nog niet bekend.