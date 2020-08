Dít was die gecamoufleerde Wraith Shooting Brake

Het uiterlijk is niet langer een gecamoufleerde auto. Dit is de Rolls-Royce Wraith als Shooting Brake.

Nu moeten we de woorden Rolls-Royce Wraith en Shooting Brake eigenlijk niet gebruiken. Simpelweg omdat dit geen creatie is van de Britse autofabrikant. Het is namelijk een coachbuild van het Belgische bedrijf Carat Duchatelet. Er zit een Nederlands tintje aan deze auto. Niels van Roij, bekend van de Tesla Model S Shooting Brake, heeft deze Wraith getekend.

De officiële naam is Carat Duchatelet Silver Spectre Shooting Brake. Een hele mond vol. Normaal gesproken is de Wraith een totaal niet praktische tweedeurs cruiser. Nu kun je bij wijze van ook kasten bij de IKEA achterin smijten. De coachbuilder heeft het elegante van een Rolls-Royce proberen te bewaren met deze Shooting Brake. Onder andere door een chique kleurstelling van rood met zilveren en chrome accenten. Een verademing na al dat Black Badge spul van tegenwoordig.

De Shooting Brake is op verzoek gemaakt door de eigenaar van een Rolls-Royce Wraith. En geef hem eens ongelijk. Een Ferrari GTC4Lusso is te schreeuwerig en een Mercedes ‘Shooting Brake’ doet natuurlijk niet mee in deze klasse. De eigenaar was genoodzaakt het heft in eigen handen te nemen.

Carat Duchatelet vond het blijkbaar zo’n goed idee dat het niet bij deze ene Silver Spectre Shooting Brake blijft. In totaal worden er zeven exemplaren gemaakt. Het prijskaartje is niet bekendgemaakt.