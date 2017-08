ABT pompt de RS5 tot C63S-waarden

Oftewel: een dikke vermogenstoename.

Er zitten een aantal grote verschillen tussen de huidige RS5 en zijn voorganger. Eén van die verschillen is het feit dat het huidige model een biturbo V6 heeft en de vorige RS5 een atmosferische V8. Op het gebied van paardenkrachten waren er op papier geen verschillen. De RS5 was nog steeds goed voor 450 pk. Door de aanwezigheid van turbo’s waren er wel de nodige verschillen qua newtonmeters. De RS5 met V8 moest het doen met ‘slechts’ 430 Nm aan koppel en de huidige RS5 beschikt over 600 Nm aan koppel.

Daar pakt ABT de handschoen op. De Duitse tuner voorziet de Audi van 510 pk en 680 Nm koppel. Helaas komt deze informatie niet in combinatie met nieuwe specificaties.

Naast een vermogenstoename lepelt ABT er ook nieuwe schoenen onder van het formaat 20-inch. De wielen zijn in diverse zwarte tinten verkrijgbaar. De tuner levert de velgen met Dunlop of met Continental banden.