De fraaie Kia Stinger heeft een Nederlandse prijs

Het rode gevaarte is niet voordelig.

De nieuwe Kia Stinger is dé verrassing uit Zuid-Korea van 2017. De auto komt ook naar Europa en Kia heeft nu bekendgemaakt wat ‘ie bij ons mag gaan kosten. In Nederland levert het merk de Stinger standaard als GT-Line. Dit betekent onder andere navigatie met een 8-inch touchscreen, geluid van Harman Kardon, een glazen schuif-en kanteldak, een head-up display en lederen bekleding.

Qua motoren is er keuze voor een 2.2-liter CRDi viercilinder turbodiesel met 200 pk en 400 Nm, een 2.0-liter turbo viercilinder turbobenzinemotor met 255 pk en 353 Nm en het topmodel, de Stinger GT met een 3.3-liter twin turbo V6, goed voor 370 pk en 510 Nm. Klinkt allemaal lekker, maar daar staat natuurlijk wel een prijs tegenover.

De turbodiesel is er vanaf 59.995 euro en de 255 pk sterke benzinevariant heb je vanaf 67.995 euro. Ergens onderaan het persbericht spreekt Kia over de prijs van de V6-variant. Waarschijnlijk omdat ze zich een beetje schamen voor het torenhoge BPM bedrag dat de Nederlandse staat mag incasseren. Het topmodel is er vanaf een brutale 99.995 euro. Kia zegt zelf al niet veel verkopen te verwachten van deze dure zespitter.

De verkoop van de Stinger verloopt via geselecteerde dealers van het merk. Voor het onderhoud maakt het niet uit. Elke Kia-dealer weet raad met de luxe sedan. Net als alle andere Kia’s komt ook de Stinger met zeven jaar garantie.