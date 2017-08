Elon Musk is/was een klootzak

A.k.a. een keiharde ondernemer.

CEO zijn vraagt veel van je. Je bent niet alleen het gezicht van een bedrijf of dienst, maar je moet ook verantwoording dragen. En dat is niet altijd leuk. Soms maak je beslissingen die mensen boos zullen maken. En dan krijg je het stempel hufter, klootzak of kolerelijer opgedrukt.

Zo’n streek met een zure nasmaak haalde Musk uit bij een van zijn trouwe medewerkers. In het boek Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future omschrijft schrijver Ashlee Vance een voorval dat gebeurde in 2014.

Een medewerkster van Musk wilde graag opslag. Ze werkte 12 jaar samen met de ondernemer en vond het wel tijd voor een salarisverhoging. Musk adviseerde de dame om een vakantie van twee weken te nemen. In die twee weken zou hij over een beslissing nadenken. Ze kwam terug van haar vakantie en stond op het punt om weer aan het werk te gaan. De CEO had echter een opmerkelijke mededeling voor de dame. Ze werd namelijk door Musk van haar functie ontslagen. Hij zei haar niet te hebben gemist in die twee weken en dat ze dus eigenlijk niet meer nodig was. Wel bood hij haar een andere baan aan, maar dit had ze natuurlijk niet voor ogen toen ze vroeg om die salarisverhoging.

Dit en andere verhalen kun je lezen in de biografie die Vance schreef. Het voorval was enkele jaren geleden gebeurd, maar kwam recent naar boven in een artikel van Business Insider. Ging Musk te ver, of zijn deze harde maatregelen nodig voor een succesvol bedrijfsleven?