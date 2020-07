ABT RS6 Avant eindelijk gaver dan voorheen

De snellere ABT RS6 Avant beantwoord de vraag die iedereen heeft. Mag het een onsje meer zijn?

Het is een van de populairste auto’s van het moment, de Audi RS6 (en daarmee ook de ABT RS6 Avant). Niet zozeer qua verkoopcijfers, maar wel qua artikelen in de media, youtube-filmpjes en forum topics.

HEET!!1!

De spiksplinternieuwe Audi RS6 is ‘hot’. Dat heeft verschillende redenen. Voor het eerst is de RS6 Avant eindelijk leverbaar in de Verenigde Staten. Ten tweede vanwege de bijzondere styling. Het subtiele is er inmiddels wel vanaf, maar deper generatie kiest Audi voor een opvallendere styling en per generatie wordt de RS6 populairder.

ABT Sportsline

Veel verkochte dikke auto’s betekent dat de tuners hun garen erbij spinnen. Met name ABT doet het altijd erg goed. De tuner uit Allgau heeft al diverse onderdelen ontwikkeld en onthuld, voor vandaag hebben ze nog meer smakelijke tuningsspulletjes. Let wel: de upgrades voor de ABT RS6 Avant is smakelijk, niet smaakvol.

ABT sportuitlaat

Nieuw voor de ABT RS6 Avant is bijvoorbeeld het ABT exhaust system, een sportuitlaat met twee enorme dubbele pijpen. Met twee elektrische bedienbare kleppen kun je ze hard of veel te hard aanzetten. De uitlaat is gemaakt van roestvrij staal en vervangt de middelste demper en de einddemper. Er is minder tegendruk en meer geluid. De eindpijpjes zijn van koolstofvezel.

V4 schroefset

Ook voor het onderstel heeft ABT Sportsline wat aanpassingen. De verlagingsveren waren er al, maar nu kun je ook kiezen voor een V4 schroefset. Deze is eveneens gemaakt van roestvrij staal. Je kan de hoogte van de ABT RS6 Avant zelf instellen. Aan de voorzijde kun je de RS6 van 10 tot 35 millimeter verlagen. Aan de achterzijde van 10 tot 40 millimeter. Niet alleen de veren kun je aanpassen, ook de demping kun je instellen.

Onderstuur

Het geheel kun je afmaken met ABT sport anti-rollbars voor zowel de voor- en achterzijde. Met gelijkblijvend comfort kun je zo het onderstuur aanpakken, aldus ABT. Uiteraard zijn er ook een hoop wielen in de aanbieding. Voor de verandering: de velgen zijn niet eens groter dan normaal! Ze meten 22 inch.

Velgen

Nu is het bij de Audi RS6 een beetje vreemd gesteld met de velgen. Standaard krijg je 21″ gesmede velgen. Optioneel kun je kiezen voor 22″ gegoten wielen, wat gek genoeg iedereen doet. Bij deze ABT RS6 Avant zijn de wielen 22″ groot. De ABT High Performance HR22 velgen zijn middels ‘flowforming’ vervaardigd, wat qua proces een beetje tussen gieten en smeden inzit.

Power

Er is keuze uit twee motorpakketjes voor de ABT RS6 Avant. Met de ABT Power performance upgrade stijgt het vermogen van 600 pk naar 700 pk. Meer dan voldoende, uiteraard. Voor wie meer wil, is er de ABT Power R upgrade. Dan stijgt het vermogen naar 740 pk en de maximum trekkracht naar 920 Nm.

Dikker

Dan het laatste: het uiterlijk. In veel gevallen gaat ABT net even over de top. Natuurlijk is de ABT RS6 Avant dikker dan de gewone, maar in dit geval lijkt de combinatie van zilvergrijze lak, zwart optiekpakket en donkergrijze goed uit te pakken. Zoals wel vaker met auto’s: met een beetje handig configureren kun je een eind komen.

Alle onderdelen zijn per direct beschikbaar en te configureren.