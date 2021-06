Johann Abt Signature Edition is de ultieme Audi RS6 (800 pk!) - Autoblog.nl

Met de Johann Abt Signature Edition kun je je lekker onderscheiden op de Gramz…

Het is op dit moment de heldenauto: de Audi RS6. Wereldwijd wordt de auto gevierd als de ideale auto die werkelijk alles kan. Tegenwoordig koopt men in deze prijsrange voornamelijk SUV’s, dus het feit dat Audi een snelle station aanbiedt is vrij bijzonder (alhoewel Mercedes sinds de jaren ’90 E-Klasse AMG’s levert, maar dat terzijde).

Op dit moment ben je dus helemaal de gevierde man (m/v) als je met een RS6 op Instagram en Snapchat staat. Maar ja, als iedereen er nu eentje heeft, dan moet je wat om op te vallen, toch? Gelukkig is daar ABT Sportsline, de makers van de gelimiteerde ABT RS6-R. Daarvan zijn alle 125 stuks al uitverkocht. Maar als je nog unieker wilt zijn, is er goed nieuws. Dit is namelijk de Johann Abt Signature Edition.

Al sinds 1896

Dat aantal van 125 stuks voor de RS6-R was overigens niet zomaar gekozen. ABT bestaat immers 125 jaar en dat vieren ze, eh, al een tijdje. Het bedrijf werd in 1896 opgericht door Johann Abt. Toen was het nog een smederij. Later runde Abt een garage om zich vervolgens toe te leggen op tuningsonderdelen voor Volkswagens en Audi‘s. Daarnaast racet men niet onverdienstelijk in diverse klassen.

DezeJohann Abt Signature Edition is opvolger van de RS6-R. De auto’s worden helemaal met de hand gebouwd door één persoon. Dat wil niet zeggen dat één monteur het de komende jaren erg druk heeft met alle te bouwen auto’s, maar dat elke auto door één persoon wordt omgebouwd. Per maand zullen er zes auto’s gebouwd gaan worden. In totaal zullen er niet meer dan 64 de werkplaats in Allgau verlaten.

Specificaties Johann Abt Signature Edition

De specificaties van de RS6 Johann Abt Signature Edition zijn om van te smullen. De 4.0 biturbo V8 is goed voor maar liefst 800 pk en 980 Nm, alhoewel een piek van meer dan 1.000 Nm zeker mogelijk is, aldus zijn makers. Dat heeft ABT bereikt door nieuwe turbo’s te monteren en de AEC (ABT Engine Control) aan te passen. Ook een sportuitlaat met vier 102mm eindpijpen is aanwezig.

De prestaties zijn dan ook bizar indrukwekkend voor een stationwagon. Van 0-100 km/u duurt slechts 2,91 seconden. 0-200 km/u is al in 9,79 seconden gepiept en voor 0-300 km/u heb je slechts 28,35 seconden nodig. Dat laatste is 20 seconden sneller dan standaard. Met deze Johann Abt Signature Edition kun je het serieuze supercars dus erg lastig maken. Zeker als omstandigheden niet perfect zijn.

De koolstofvezel bodykit is niet alleen erg dik, maar ook functioneel. Het zorgt op snelheid voor zo’n 150 kg aan downforce. Niet verkeerd voor een stationwagon. Ook zorgt de kit voor een betere airflow en meer koeling voor de remmen. De velgen zijn 22 inch gesmede wielen en zijn 3,5 kilogram per wiel lichter dan de standaard gegoten 22 inch-velgen die Audi monteert.

Prijzen van de Johann Abt Signature Edition zijn nog niet bekend, maar reken op een flinke smak geld.

