Tesla volledig autonoom rijden dit jaar een feit

Tesla’s kunnen aan het einde van het jaar volledig autonoom rijden, aldus opperbaas Elon Musk.

Onlangs had ondergetekende met een voormalig petrolhead de oude discussie: kan elektrisch rijden ook leuk zijn?

Autonoom rijden

Nu zijn de meningen daarover verdeeld. Je kunt een elektrische auto goed afstellen. Wel zullen de nadelen blijven. Het geluid is slechts een klein dingetje, het is met name het torenhoge gewicht. Maar als we de laatste berichten kunnen geloven, is bovenstaande discussie dus verleden tijd. Althans, de discussie is binnnekort waarschijnlijk niet meer relevant. Elon Musk heeft namelijk aangekondigd dat volledig autonoom rijden heel erg dichtbij is. Dat meldt persbureau Reuters.

WAIC

Nu heeft Musk wel vaker iets beloofd. Maar het was niet via Twitter na een paar pretpeuken. Tijdens een video-conference call bij de opening van het WAIC (World Artificial Intelligence Conference) in Shanghai kwam het onderwerp Tesla en autonoom rijden voorbij. Musk heeft aangegeven dat ze heel dichtbij zijn met Niveau 5 technologie. Dat is volledig autonoom, waarbij de bestuurder niets hoeft te doen. In veel gevallen moet de bestuurder actief blijven, maar met dit systeem is dat niet nodig.

Vol vertrouwen

Ome Elon is vol vertrouwen in de toekomst. Volgens hem zal de wetgeving snel worden aangepast. Tesla’s zullen volgens hem aan het einde van het jaar er al klaar voor. Er staat dus niets meer in de weg. Althans, als je de overheden en infrastructuur even niet mee rekent.De huidige systemen van Tesla zijn overigens nog niet perfect. Geregeld komen er berichten van ongevallen naar boven waarbij het Autopilot systeem niet feilloos werkte. Nu is zeker niet altijd onomstotelijk bewezen dat het enkel en alleen aan het systeem ligt. Juist daardoor is de wetgeving ook zo lastig.

Lekker

Tesla gaat lekker op het moment. De Model 3 verkoopt als een malle en de productie van de Model Y verloopt volgens planning. Dat zijn overigens niet de enige activiteiten. De Tesla Semi, Roadster en Cybertruck moeten ook nog het concept stadium ontrgroeien. Er is duidelijk veel vertrouwens in Tesla, want volgens Autonews is Tesla de meest waardevolle autofabrikant ter wereld.