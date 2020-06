ABT RS6-R, luxe van een Bentley Flying Spur en meer [video]

Deze week reden we met de dikste RS6 van Nederland. Ook zaten we achterin een heerlijke Bentley. Dit en meer in Autoblog Gemist!

Maandag 8 juni – Bizarre luxe dingen achterin een Bentley Flying Spur

In een Bentley Flying Spur wil je niet rijden, maar gereden worden. In deze video demonstreert Wouter welke uitgebreide mogelijkheden je allemaal hebt. Zo kun je onder meer de voorstoelen verstellen, de climate control bedienen en je zelf vermaken met een tablet. Wist je bijvoorbeeld dat de achterstoelen maar liefst 14 verschillende standen kent? Dit en meer zie je in deze video!

Dinsdag 9 juni – Jaguar F-Type R speed

Zo snel accelereert de nieuwe Jaguar F-Type vanuit stilstand naar 250 km/u. De snelheid is tevens vastgelegd via de GPS met Dragy. Zo laat de meting onder meer zien dat 575 pk sterke Jaguar met vierwielaandrijving in vier tellen de 100 km/u aantikt.

Donderdag 11 juni – Stipt Polish Point: het tussenproces in beeld

In het verleden hebben we Stipt Polish Point al vaker bezocht. Toen ging het altijd om het proces voor of na zo’n opknapbeurt.

Vrijdag 12 juni – Aankoopadvies: compacte powersedan voor 35.000 euro

Ze zijn niet heel groot van formaat, maar hebben wel een dikke krachtbron onder de motorkap. We hebben het over compacte powersedans. Met een budget van 35.000 euro gingen Wouter en Martijn op zoeken naar een occasion op Marktplaats.

Zaterdag 13 juni – ABT RS6-R rijtest video

Hij is bruut, gelimiteerd, opvallend en ongelofelijk snel. Dit is de nieuwe Audi ABT RS6-R Avant op basis van de Audi RS6 C8 Avant. We reden met de allereerste Audi ABT RS6-R Avant van Nederland op gele platen.