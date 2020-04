Bentley Flying Spur rijtest en video

De in alle specificaties bizarre Bentley Flying Spur blijkt tijdens de rijtest vooral veel rust te brengen.

In zekere zin is het ophalen van dit type auto altijd een beetje anticlimax. Bij hetzelfde huis halen we vuurspuwende kanonnen zoals de Lamborghini Huracán. Die slaan je nog net niet in je gezicht als je daar de startknop beroert, maar veel scheelt het niet. Hoe anders is het in de Bentley Flying Spur? Natuurlijk is het een indrukwekkende en indrukwekkende grote auto. Je weet ook dat de prijs indrukwekkend is en anders bij deze: het begint net onder de drie. Ton wel te verstaan.

De generaal

Stap je echter in en start je de W12 vooraan, dan gebeurt er vooral niet zo veel. Of althans zo lijkt het. De toerenteller verspringt en de schermen op het dashboard komen tot leven. Er is vooral rust. Diepe, serene rust. Het soort rust wat je als persoon kan uitstralen als je alles onder controle hebt. Je niet meer druk hoeft te maken over futiliteiten.

Wellicht is de vergelijking met een generaal nog wel het beste, zo één uit jongensboeken. Een man (ja sorry, het is een jongensboek) die niet perse vooraan in de loopgraven in de modder staat. Wel iemand de lijnen uitzet en rust bewaard. Maar vergis je niet, hij is het vechten nog niet verleerd. Zo zit er onder het chique uiterlijk van de Bentley Flying Spur een auto verscholen die op sportief gebied een stevig robbertje kan meevechten tijdens de rijtest.

De machtige W12

Ieder jaar weer komen er verhalen dat Audi, BMW, Bentley of Mercedes nu toch echt gaat stoppen met de twaalfcilinders. Die tijd zal er wellicht een keer komen, maar voor nu blijft het vrij eenvoudig: er is nog vraag.

De zes liter grote twaalfcilinder is ontwikkeld en wordt gebouwd door Bentley zelf, in Crewe in Engeland. De unieke W-configuratie van de W12 zorgt voor een 24% korter blok dan bij een V12. Dat helpt de gewichtsverdeling en zorgt voor meer ruimte in het interieur. De motorruimte zit daardoor overigens wel echt nokvol. Als monteur heb je er ongetwijfeld een leuke uitdaging aan.

Uit zes liter slagvolume haalt Bentley dankzij twin-turbo techniek vrij comfortabel 635 pk en 900 Nm aan koppel. Het zorgt ervoor dat de bijna 2,5 ton zware Flying Spur in 3,8 seconden naar de 100 snelt. Aan de politiek correct begrenzers voelen ze zich in Crewe niet gehouden, dus loopt de Flying Spur maar liefst 333 km/u. Er is best een aardige lijst aan sportauto’s die op de autobahn aan de kant moet voor deze Bentley met vier deuren….

Veel beter onderstel voor Bentley Flying Spur

Net als bij de Continental GT is de Flying Spur er grote stappen op vooruit gegaan. Het is het voordeel van een in groot (en succesvol) concern opereren. Je hoeft niet te koken met de kliekjes uit de koelkast, maar kan gericht gaan inkopen voor een lekker gerecht. In het geval van Bentley (en Porsche) kon er een erg mooi platform worden ontwikkeld waarop onder meer Panamera en Flying Spur zijn gebaseerd. De hoekige, statige lijnen van de Bentley zijn wel een groot verschil met de veel vloeiendere en aerodynamische ogende Panamera. Het geeft maar weer aan dat het delen van onderhuidse techniek geen enkel probleem hoeft te zijn voor merkidentiteit.

Voor de Flying Spur (en Continental GT) betekent het dat de grote overhangen zijn verdwenen, zeker voor. De vooras is 135 mm naar voren verplaatst. Beter voor de looks, maar natuurlijk ook voor het weggedrag. Het motorblok schoof nog eens 150 mm naar achteren, zodat de gewichtsbalans veel beter is.

Het onderstel is mede dankzij een 48 volt boordsysteem weer helemaal bij de tijd. Actieve stabilisatoren houden de koets netjes vlak tijdens sportief bochtenwerk, maar kunnen ook helemaal worden los gegooid als de Flying Spur rechtdoor rijdt. Je merkt het: de wielen kan dunnen nog vrijer van elkaar hun werk doen. Luchtvering met drie kamers en een nog grotere spreiding tussen comfort en sport maken het karwei af.

Om het technische pakket even af te maken: de versnellingsbak heeft twee koppelingen en acht verzetten en heeft natuurlijk launch control. Zo haalt de Flying Spur de 100 in 3,8 seconde. Standaard wordt alle kracht naar de achterwielen gestuurd, maar middels een koppeling kunnen de voorwielen bij worden geschakeld. Het zou volgens Bentley moeten zorgen dat het typische onderstuur van een permanente vierwielaandrijver niet optreedt.

In Comfort en Bentley Mode kan iets meer dan de helft van het koppel naar de voorwielen worden gestuurd. Voor de Sport stand wordt dat terug geschroefd naar zo’n 30% en reageert de Flying Spur dus meer als een achterwielaangedreven sedan.

Wel permanent is de vierwielbesturing, die zorgt voor meer wendbaarheid, op lage snelheid stuurt de achteras 5 graden tegengesteld. Op hoge snelheid sturen de achterwielen maximaal 1,5 graad mee voor meer stabiliteit. Het tegensturen bij lage snelheid is ook briljant voor de wendbaarheid, niet onbelangrijk bij een auto van 5 meter 30.

Niet perse een rijdersauto

Tijdens de rijtest blijft daarentegen vooral overeind dat de Bentley Flying Spur vooral heel veel comfort biedt. Het knappe is dat het geen weke, softe auto is, wanneer je er voor gaat zitten. Maar zo inspirerend als de Continental GT stuurt het zeker niet. Het interessante is: van buiten maakt de W12 meer indruk en is de snelheid goed te zien. Binnenin overheerst ook in de sportstand de rust. Wellicht volgt er nog een Flying Spur Speed, want de Bentayga Speed (video) wist met hetzelfde blok een heel ander karakter neer te zetten.

Ideaal voor de stiksel-fetishist

Het interieur is uiteraard geniaal, dat mag je wel van een merk als Bentley verwachten. We hebben wel eens een meer flamboyante uitvoering in de rijtest gehad, maar de Bentley Flying Spur heeft een erg fraai interieur.

De Flying Spur wordt nu ook geleverd met het unieke Bentley Rotating Display, dat tevoorschijn komt zodra de motor wordt gestart. Naar keuze zie je een 12,3 inch HD-touchscreen, drie meters of simpelweg alleen de houten sierstrip als een soort digital detox.

Zoals bij iedere Bentley kan je voor alle verschillende delen verschillende leerkleur specificeren en ook je favoriete kleur stiksels erbij uitzoeken. De inspiratie voor de lederen deurafwerking met 3D diamant-stiksels is afkomstig van de Bentley EXP 10 Speed 6 design concept. De nieuwe stoelen van de Flying Spur hebben naast uitgebreide verstelmogelijkheden ook verwarmings-, ventilatie- en massagefuncties, uiteraard ook voor de achterbank. Die bedien je met de uitneembare Touch Screen Remote Control.

Conclusie Bentley Flying Spur rijtest

Voor een krappe 3 ton (de testauto was zelfs 352.818 euro) is er bijzonder veel fraais te koop in deze wereld. De A8, 7-serie en S-klasse overklast de Bentley, hoewel dat vrij slecht rationeel te onderbouwen is. De belangrijkste concurrent zou de Rolls-Royce Ghost kunnen zijn, maar die biedt echt alleen maar het comfort. De sportiviteit is bij de hele range van Rolls-Royce inmiddels ver te zoeken. Ondanks dat de Bentley Flying Spur niet waanzinnig sportief is, kan je er nog wel een beetje een lolletje mee trappen. En daarna weer in alle rust naar huis rijden of worden gereden.