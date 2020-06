Motorrijden en groeten: zo zit het!

Jezelf altijd al afgevraagd waarom motorrijders telkens hun hand uitsteken?

Of het nu is om een medemotorrijder een veilige rit te wensen of om gewoon een vriendelijk gebaar te hebben om te groeten naar ‘soortgenoten’, veel motorrijders groeten elkaar door hun hand naar elkaar uit te steken. Dit kan nogal een vreemd gezicht zijn als je daar in jouw automobiel achter rijdt.

Zwaaien en motorrijden toegestaan

Natuurlijk moet je een voertuig veilig en goed kunnen besturen. Tijdens een autorit zul je ook een hand van het stuur moeten halen om te schakelen -tenzij je geen handbak hebt uiteraard-. Met de motor kun je ook prima met een hand aan het stuur rijden. Mocht je nu heel enthousiast willen zwaaien bedenk je dan dat je een gevaar op de weg kan veroorzaken. En dat is nu net niet de bedoeling volgens Artikel 5 van de Wegenverkeerswet.

Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Een bekeuring voor zwaaien zit er dus niet in, tenzij je het er echt gevaarlijk laat uitzien.

Samenhorigheid bij motoren maar ook auto’s

Het handje uitsteken op de motor geeft toch een gevoel van ‘wij motorrijders onder elkaar’ als je het mij vraagt. Een andere motorrijder die graag zijn mening deelt ziet een gedeelde hobby als de reden om te groeten. Al ben je een totaal vreemde in een ander land er is toch een overeenkomst. Volgens hem zegt de groet: “Hoi, rij veilig en voorzichtig.” Toch zwaaien motorrijders niet naar alle motoren die ze tegen komen. Sommige motorrijders zwaaien alleen naar hetzelfde merk motor en anderen weer alleen naar hetzelfde ‘type’ motor. Een stukje herkenning en samenhorigheid dus. Niet alle motorrijders hebben een samenhorigheidsgevoel met MP3’s of motorscooters en kiezen ervoor om deze groep niet te groeten.

Zwaaien?

Maurice van Oosten (uitgever Quadxpress en Scooterxpress) herkent dit laatste: “Het moment nadat ik m’n motorrijbewijs haalde mocht ik lekker gaan zwaaien en wel naar iedere motorrijder die ik tegen zou komen.” Toen hij starte op zijn Suzuki Burgman 400 werd hij niet begroet. Hij merkte dus dat motorscooters minder vaak begroet worden. Toen hij later overstapte op een CBR 600 werd er juist wel veel gezwaaid. Zelf kiest Maurice ervoor om terug te zwaaien als er naar hem gezwaaid wordt.

Onze hoofdredacteur, @michaelras, doet hetzelfde. Al geeft hij wel toe dat hij vaak niet de eerste is die zijn vinger (nee niet de middelste) opsteekt. Meer van: ok iemand doet het laten we beleefd antwoorden. Simpelweg omdat hij zelf niet de behoefte heeft om te zwaaien maar ook geen spelbreker wil zijn. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, zo wil hij niet eens woorden vuil maken aan het zwaaien naar tegemoetkomend verkeer op de snelweg. Michael krijgt overigens jeuk van het superioriteitsgevoel om niet terug te zwaaien naar motorscooters. Toch heeft Michael ook situaties waarin hij niet terug zwaait, zogenoemde ‘zwaaiproblemen’.

Het zijn niet alleen de motorrijders he!

Het groeten wordt heus niet alleen door motorrijders gedaan. De geruchten gaan zelfs dat dit iets is uit de tijd van ridders op paarden. Er zijn ook bepaalde automerken die naar elkaar groeten. Zelf moet ik bekennen dat ik in mijn oldtimertje -MG Midget MKIII- ook altijd naar ‘lotgenoten’ met een donkerblauwe plaat zwaai. Heel vroeger, toen Audi nog niet bestond, maakte NSU de Ro 80 met een rotatiemotor. Eigenaren van deze auto staken vingers uit met een heel andere reden. Het aantal uitgestoken vingers duidde op de hoeveelste motor erin lag.

Een hevig verbaasde Magnus Walker beklaagde zich er onlangs over dat op zijn ritje over Angeles Crest er een aantal Porsche rijders geen handje opstaken. De horror….

Maar het fenomeen is inderdaad bekender bij motorrijders, dat lijkt een feit.

Zwaaiproblemen

Er zijn situaties waarin het niet lukt om op de motor een vriendelijk handgebaar als groet te gebruiken. Als je voor het stoplicht staat en in de verte een motorrijder spot slaag je er niet om je hand van het stuur te halen. De koppeling (die bij een motor aan de linkerkant van het stuur zit) kun je dan niet loslaten, maar gelukkig voldoet een knikje dan ook.

Wat betekent dat been-uitsteken?

Als je een motorrijder inhaalt moet je je rechterhand loslaten om te kunnen zwaaien. Dat zou betekenen dat je het gas loslaat. Dat is natuurlijk geen optie. Daarom zie je ook motorrijders die een ‘voetkick’ geven. Ze steken dan hun voet uit om te groeten omdat een handgebaar onmogelijk is.

Voor veel automobilisten is dit niet bekend (waardoor het eigenlijk dus ook onzinnig is), maar als jij in de file ruimte maakt dan steken motorrijders soms als dank hun been even uit. Een motorrijder die zijn been van zijn stepje haalt en zijn been uitsteekt is dus een teken van beleefdheid. Daar zal Marc Marquez anders over denken. Oh wacht, nee Valentino’s voet schoot per ongeluk van het stepje he ;-) ?

Wel of niet groeten tijdens het motorrijden

Het is natuurlijk een persoonlijke keuze om wel of niet mee te doen met dit spelletje. Ik zelf kies ervoor om wel te zwaaien naar alle motorrijders, ook agenten. Dit moet natuurlijk wel op een veilige manier kunnen. Ik vind het een leuke bezigheid. Mocht je het ‘spelletje’ wat minder leuk vinden is het natuurlijk geen verplichting.

Zwaaien jullie ook naar alle motorrijders?